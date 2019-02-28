Во Львове третий день упыри не могут повалить Монумент солдатской славы

19:49 01.03.2019

Во Львове уже две ночи не могут свалить Монумент славы с мощным стержнем внутри.



видео тут -

https://strana.ua/news/188745-video-vo-lvove-uzhe-dve-nochi-ne-mohut-svalit-monument-slavy-s-moshchnym-sterzhnem-vnutri.html



В ночь на пятницу, 1 марта, подрядчикам не удалось демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы, расположенную на улице Стрыйской во Львове. Об этом сообщает Zaxid.nеt.



Работники компании "Промальтбуд", которые являются подрядчиками у ФЛП Хома Роман Владимирович, более 6 часов пытались свергнуть самую высокую часть конструкции на землю. Для этого отбойным молотком сбивали бетон, а болгаркой надрезали арматуру и другие металлические части. Но этого оказалось не достаточно для того, чтобы снести стелу.



"Там есть внутри металлическая основа, к ней трудно добраться. Именно этим и занимаются ребята. Она не дает упасть сооружению. Мы ее еще не видим, видно только края. Какие двутавровые швеллеры вместе сварные. Полностью мы их не видим, потому что они в сооружении", - прокомментировал промышленный альпинист компании Андрей Марунич.



Стелу должны были повалить с помощью лебедки, но выяснилось, что ее мощности не хватило, как и рабочей длины танкового троса. Поэтому работники выбивали конструкцию уже по бокам. За 6 часов работы стела все же не свалилась. Применить тяжелую технику подрядчики не могут, мол, есть угроза падения конструкции на нее.



Наблюдали за работой представители Добровольческого движения ОУН, которые в феврале прошлого года сбили с монумента надпись "Победителям над нацизмом".



"Мы проезжали мимо, увидели, что его демонтируют, и решили понаблюдать за этим историческим моментом, ведь мы его ждали уже достаточно давно", - сказал представитель движения Антон Петровский.



Это уже вторая попытка у подрядчиков демонтировать памятник. В первый раз - в ночь со среды на четверг сделать это также не удалось. Сложность заключается в том, что работники не имеют документации, в которой бы говорилось о материалах 30-метровой конструкции.



Ранее "Страна" писала о том, что демонтированный в Киеве памятник Суворову перевезут в музей Швейцарии.



Также мы сообщали, что Львов потратит 300 тысяч на демонтаж монумента советским воинам.