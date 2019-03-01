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Почему провалился саммит США – КНДР? - В.Прохватилов
20:37 01.03.2019

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 01.03.2019

Добиться ядерного разоружения Северной Кореи американцам не удастся

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 28 февраля, во второй день американо-северокорейского саммита, провели расширенные переговоры в старейшем отеле Ханоя Sofitel Legend Metropole и согласовали по меньшей мере три пункта совместного документа так называемой Ханойской декларации. Однако встреча была внезапно прервана, и "два лидера покинули гостиницу, где шли переговоры, примерно через четыре с половиной часа после их начала", сообщает CNN, отмечая, что Трамп и Ким Чен Ын "ушли, отменив рабочий обед и церемонию подписания совместного соглашения, которые первоначально были указаны в расписании саммита".

На состоявшейся затем совместной пресс-конференции Трамп заявил, что Северная Корея хотела, чтобы США отменили все санкции, наложенные на КНДР, но он не готов это сделать, что и вынудило прервать саммит. США, как рассказал Трамп, в свою очередь попросили Ким Чен Ына сделать больше в отношении "денуклеаризации", но "тот не был готов к этому", сообщает Fox News.

"Иногда приходится идти пешком, и это был как раз такой случай, – сказал Трамп. – С самого начала я очень много говорил о том, что скорость не так важна для меня. Важно то, что мы обсуждаем правильную сделку".

Сообщалось также, что во время расширенной встречи с помощниками два лидера обсуждали перспективу открытия американского офиса в Пхеньяне. "Ким сказал, что приветствовал бы эту идею, и Трамп посчитал ее "хорошей", – пишет CNN. – Однако впоследствии оказалось, что шансы на это – наряду с другими уступками и соглашениями – разбиты, хотя Белый дом настаивал на том, что переговоры были продуктивными".

The Assiciated Press уточняет, что, по словам Трампа, "его саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном провалился после того, как Север потребовал полной отмены международных санкций, инициированных Соединенными Штатами, в обмен на закрытие северокорейского ядерного объекта в Йонбене".

Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео заявили журналистам, что "США не желают заключать сделку без того, чтобы Север отказался от своих секретных ядерных объектов за пределами Йонбена, а также от своей программы ракет и боеголовок". По мнению АР, Вашингтон и не должен соглашаться на снятие санкций в обмен на закрытие одного лишь объекта в Йонбене, "поскольку считается, что Север тайно эксплуатирует другие центры обогащения урана, спрятанные по всей стране". Агентство отмечает, что "саммит завершился даже без соглашения по символическим вопросам, таким как объявление о прекращении войны в Корее или открытие офиса связи США в Пхеньяне, где у Соединенных Штатов нет посольства".

Все американские СМИ писали, что саммит в Ханое боролся за внимание американской аудитории с онлайн-трансляций слушаний в Конгрессе США по делу личного адвоката Трампа Майкла Коэна, "который перед комитетом по надзору и реформе палаты представителей заявил, что Трамп является "расистом" и "обманщиком", заведомо знавшим, что WikiLeaks наносит непоправимый ущерб Демократической партии, взламывая электронную почту партии во время президентской гонки 2016 года", пишет The Hill.

Выступая на пресс-конференции в Ханое, Трамп вынужден был опровергать показания Коэна и написал в "Твиттере", что тот "был лишен свободы за ложь и мошенничество". Драматические слушания в Конгрессе США, в ходе которых Майкл Коэн обвинил Дональда Трампа не только в том, что тот "расист" и "мошенник", но еще и нарушитель банковского, налогового и избирательного законодательств, транслировались во время ужина в Ханойском отеле Metropole, пишет The Los Angeles Times. Трансляция слушаний в Конгрессе шла на большом экране, в нескольких шагах от стола, за которым сидели Трамп и Ким Чен Ын. "Взрывные показания Коэна" явно потрясли Трампа, отмечает LA.

Ханойский саммит комментировали и в Европе, хотя не столь пристально, как, скажем, тему Брекзита. Континентальная пресса ограничилась довольно сдержанными сообщениями о неудаче саммита, в отличие от британской. В Британии Daily Mail с нескрываемым ехидством отметила, что "Майкл Коэн занял первые места в заголовках газет, дав свидетельские показания против своего бывшего босса", а "появление Коэна затмило выступления президента [в Ханое]".

Американскому изданию The Atlantic стало известно, что Пхеньян, как рассказал бывший офицер американской разведки Джозеф Де Трани, прямым текстом и "очень четко" предложил американцам: "Признайте нас как государство, обладающее ядерным оружием, и мы будем хорошим другом Соединенных Штатов. Вы же сделали это с Пакистаном". Северные корейцы, по словам бывшего американского разведчика, хотели добиться от Трампа сделки, подобной той, которой добились в свое время Пакистан и Индия.

На негативный исход американо-северокорейских переговоров повлиял, подчеркивает The Atlantic, вооруженный конфликт, вспыхнувший во время встречи в Ханое между Индией и Пакистаном, которые обладают серьезными ядерными потенциалами: "Нью-Дели и Исламабад видят, что обладание ядерным оружием не только укрепляет их законное место в мире как могущественных государств, но и обеспечивает надежное средство противодействия реальным и предполагаемым угрозам. Это является основной причиной, по которой мало кто верит, что Ким когда-нибудь откажется от ядерного оружия".

Судя по всему, добиться ядерного разоружения Северной Кореи не удастся ни этой, ни последующим администрациям США.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551461820
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