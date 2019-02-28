Тайны узбекского двора. Что скрыто за арестом Юсуфа Ходжаева, влиятельного кадровика министерства юстиции Узбекистана

23:16 01.03.2019

ОТКРЫВАЮТСЯ ТАЙНЫ УЗБЕКСКОГО ДВОРА

Новые детали всплывают вокруг ареста Юсуфа Ходжаева, влиятельного кадровика министерства юстиции Узбекистана.



По данным Узметронома, чиновник вместе с сыном Махмудом Ходжаевым и другими детьми "больших начальников", якобы, даже готовился бежать за границу. Но, видимо, не успел.



"Источники" сообщают, что именно через Юсуфа Ходжаева и "заносили" в Верховный суд. Все может быть, время покажет.



Что касается сынка кадровика, напоминает издание, в ранге заместителя прокурора Яккасарайского района Ташкента он был взят с поличным на взятке в 300 тысяч долларов от банкиров. Задержанный ночь просидел в подвале, но был тихо уволен "по собственному желанию". Генеральным прокурором Узбекистана тогда был Ихтиер Абдуллаев. Тот самый, который до этого был советником Ислама Каримова, затем Генпрокурором и главой СГБ, а теперь числится среди арестантов. Ходят слухи, что он готовил госперереворот. Для чего установил слежку и прослушку за семьей Шавката Мирзиеева.



Пролит свет и на истоки карьеры господина Абдуллаева. Оказалось, что его папа был личным водителем Зелимхана Хайдарова. При Каримове это был всесильный чиновник аппарата, имевший личный и неограниченный доступ к Исламу Каримову. Он и отвечал за кадры по всей республике. Так что подсобить сынку и внукам личного шофера, знавшего все тайны всемогущего босса еще со времен работы в прокуратуре Сырдарьи, было делом почти святым.



И все как-то связаны с Хорезмом. Наверное, совпадение…



Думается, что чем дальше в лес, то есть по ходу уголовных процессов над бывшими чекистами и прокурорами, мы узнаем еще немало нового и любопытного. Особенно из жизни тех, кто недавно с правильными лицами внушал трепет и уважение к закону.