"Обстановка в ЦА и ее влияние на региональную стабильность". В Военной академии РФ прошла научная конференция

23:31 01.03.2019

В центре внимания- обстановка в центральной Азии



В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ состоялась научно-практическая конференция на тему "Обстановка в Центрально-Азиатском регионе и ее влияние на региональную стабильность", организатором которой стал Военный институт (управления национальной обороной).

Конференция проводилась с целью выявления и анализа возможных угроз и факторов, влияющих на изменение обстановки в Центрально-Азиатском регионе.



В конференции приняли участие представители Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного института международных отношений МИД России, Российского университета дружбы народов, Российского института стратегических исследований, Института Ближнего Востока, Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, органов военного управления, вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны России, а также научно-педагогические работники и слушатели Военной академии Генштаба.



01.03.2019 Анастасия Свиридова