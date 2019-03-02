Товарищи по ненастью. Как принимали в Москве вице-президента Венесуэлы, - "Къ"

08:49 02.03.2019

Как принимали в Москве вице-президента Венесуэлы, пока Николас Мадуро держит оборону в Каракасе



Венесуэла будет добиваться возврата своих активов, арестованных в США и Великобритании. Об этом заявила вчера в Москве вице-президент республики Дельси Родригес. Кроме того, она сообщила, что в Москву из Лиссабона переедет офис государственной нефтяной компании PDVSA, а в апреле на заседании межправкомиссии представители России и Венесуэлы подпишут целый ряд новых договоров. Правда, такой оптимизм уравновешивался словами главы МИД РФ Сергея Лаврова об угрозах дальнейшей дестабилизации в связи с желанием США "подчинить своей воле всех непослушных". В Вашингтоне же уже недвусмысленно намекнули: дальнейшие действия США во многом зависят от того, будут ли власти Венесуэлы преследовать самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо.



Открывая переговоры с Дельси Родригес, Сергей Лавров сразу дал понять, что ей лично и всей венесуэльской делегации в Москве очень рады. "Дорогая Дельси! Друзья! Венесуэла - стратегический партнер Российской Федерации",- заявил министр, после чего от имени президента Владимира Путина передал "слова поддержки и солидарности" лидеру Боливарианской Республики Николасу Мадуро. Дельси Родригес в долгу не осталась и передала от "президента и венесуэльского народа благодарность за ту поддержку, которую оказывает Россия".



О том, что поддержка незыблема, свидетельствуют обнародованные вчера госпожой Родригес планы. "Президент Николас Мадуро дал очень четкие распоряжения: те продукты, которые нужны нашему народу, медикаменты, которые нужны нашему народу, будут приобретаться в России",- заявила она. И продолжила: "Мы готовимся к расширению нашего сотрудничества, к новым договорам, к выполнению 264 договоров, которые уже существуют и были подписаны в рамках заседаний межправительственной комиссии". Госпожа Родригес также анонсировала очередную встречу "с заключением новых договоров". Сергей Лавров конкретизировал: на апрельском заседании межправкомиссии будут обсуждаться проекты в сферах геологоразведки, недропользования, фармацевтики, информационных технологий, ядерной медицины, мирного космоса и ВТС. Позднее, на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, Дельси Родригес вновь вернулась к теме двусторонних связей, сказав, в частности: "Все, что необходимо Венесуэле, у России есть. Венесуэла, со своей стороны, может дать нефть, которая нужна России".



Доказательством союзнических отношений и стопроцентного доверия, как дают понять в Каракасе, служит решение президента Мадуро перевести европейский офис нефтяной госкомпании PDVSA из Лиссабона в Москву. По словам Дельси Родригес, переезд "производится в соответствии с планами расширения технического сотрудничества с "Роснефтью", "Газпромом"" и "сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать". "Капиталистический мир нарушает свои собственные законы. Они не способны гарантировать нам целостность наших активов",- посетовала она, тем самым отделив от этого мира Россию. Напомним, что США и Великобритания ранее заморозили активы PDVSA, так как не считают правительство Николаса Мадуро легитимным.



Говоря о России, Дельси Родригес охарактеризовала ее как страну, вместе с которой Венесуэла "борется за будущее всего человечества". О том, кто находится по другую сторону баррикад, вчера тоже вспоминали. Так, на итоговой пресс-конференции Сергей Лавров не исключил возможности "очередного попрания Соединенными Штатами всех мыслимых норм международного права", то есть прямой военной интервенции в Венесуэлу. Он отметил, что такие страны, как Бразилия и Колумбия, уже выступили против вооруженного вторжения. "Если соседи Венесуэлы сдержат свое слово и будут строго стоять на этой позиции, то, наверное, американские планы не реализуются",- предположил министр. Но стопроцентной уверенности в его словах не чувствовалось. "Если Вашингтон будет действовать вопреки четко заявленной позиции стран Латинской Америки и предпримет действия по вторжению в Венесуэлу, это вскроет истинные цели и мотивы политики США в регионе. Речь идет не о демократии, как нам пытаются говорить, а о том, чтобы подчинить своей воле всех непослушных",- подчеркнул глава МИД РФ. К таковым он заодно причислил Кубу и Никарагуа.



Отметим, что Бразилия и Колумбия в числе первых признали Хуана Гуайдо и. о. президента Венесуэлы и в целом относятся к числу ярых критиков чавизма, а с Колумбией президент Мадуро неделю назад уже успел разорвать дипотношения. Между тем профессор университета ICESI (Кали, Колумбия) Владимир Рувинский в разговоре с "Ъ" отметил: "Лавров прав с той точки зрения, что в Колумбии изначальная готовность поддержать США сменилась выжиданием того, как ситуация будет развиваться дальше".



"Есть признаки усиления подготовки США к вооруженному вторжению (например, участившиеся визиты высокопоставленных американских военных), но все же этого недостаточно для того, чтобы сделать определенные выводы. Многие колумбийцы настроены против того, чтобы территория страны использовалась для вторжения, так как это может создать дополнительные проблемы и риск войны в самой Колумбии",- заявил "Ъ" эксперт. Он отметил, что расклад изменится, "только если Колумбия будет атакована": "Это потенциально возможный и опасный вариант. Уровень напряженности на границе между двумя странами сейчас очень высокий". Господин Рувинский добавил: "Многие колумбийские военные не уверены, что у Колумбии будет однозначное преимущество, если она будет драться одна. Колумбийская армия сильнее сухопутными частями. Но, например, с точки зрения самолетов и систем ПВО у Венесуэлы все однозначно лучше".



Обсуждался вчера в Москве и чуть менее радикальный, чем прямое военное вторжение, но тоже неприемлемый для РФ и Венесуэлы вариант развития событий - создание при помощи Вашингтона оппозиционных вооруженных формирований. Сергей Лавров рассказал: по его информации, "США планируют закупить в одной из восточноевропейских стран стрелковое оружие, минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ряд других видов вооружений и переправить это поближе к Венесуэле с помощью авиакомпании одного из наиболее, а вернее, абсолютно послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве". Ранее в МИД РФ признавали, что речь идет об украинской госкомпании "Антонов". "На глазах у всего мира ведется циничная кампания, нацеленная на свержение законного правительства Венесуэлы",- резюмировал Сергей Лавров. Его собеседница лучше сказать бы и не смогла.



Вашингтон на московских переговорах критиковали и за то, что он якобы запрещает венесуэльской оппозиции идти на контакты с властями (хотя те, как подтвердила Дельси Родригес, к переговорам готовы), вводит все новые санкции (вчера американский черный список пополнился еще шестью фамилиями силовиков), усугубляет кризис путем экономической блокады и политизирует тему гуманитарной помощи. Последний вопрос стал особенно актуальным после того, как в ночь на пятницу по московскому времени Совбез ООН обсудил два проекта резолюции - российский и американский - и не принял ни один из них. "Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле. Лицемерная забота о гуманитарном положении в стране - это всего лишь прикрытие",- прокомментировал постпред РФ при ООН Василий Небензя подготовленный США документ, который осуждал "недавние попытки блокировать доставку гуманитарной помощи" и призывал к "свободным и справедливым" президентским выборам. Своим правом вето воспользовались РФ и Китай. "Некоторые члены совета продолжили защищать Мадуро и его приспешников и продлили страдание венесуэльского народа",- прокомментировал итоги голосования спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Российский же документ, в котором выражалась обеспокоенность в связи с "угрозами применения силы" и фиксировалась роль правительства Мадуро как главного координатора международных усилий по оказанию гуманитарной помощи, не пришлось даже ветировать: за него выступили только четыре страны (РФ, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея) из пятнадцати.



Власти США, в том числе президент Дональд Трамп, действительно ранее намекали на возможность интервенции в Венесуэлу, отмечая: ни один из вариантов развития событий исключать нельзя. Сейчас в Вашингтоне дают понять: многое будет зависеть от того, как чависты поступят с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которого десятки стран вслед за США уже признали законным лидером Венесуэлы. Напомним, господин Гуайдо выехал из страны в Колумбию 22 февраля, за день до неудавшейся попытки провоза гуманитарной помощи через колумбийско-венесуэльскую границу. После этого политик отправился в турне по региону: провел ряд встреч в Колумбии, встретился в Бразилии с президентом Жаиром Болсонару, а вчера посетил Парагвай. Проблема в том, что суд Венесуэлы ранее запретил оппозиционеру покидать территорию страны - и после возвращения на родину он может быть задержан. "Думаю, что в таком случае понадобится глобальный ответ",- многозначительно отметил после заседания Совбеза Эллиотт Абрамс, пообещав реакцию "со стороны многих государств".



Павел Тарасенко

2.03.19