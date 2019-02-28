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Министр в Иране больше чем министр. Лицо новой внешней политики Тегерана Джавад Зариф остался на своем посту
09:06 02.03.2019

Глава МИД Ирана Джавад Зариф, который ранее объявил о своей отставке, остался на своем посту. Министр, ставший лицом либерального курса Тегерана, направленного на нормализацию отношений с Западом, передумал уходить. Новое заявление Джавада Зарифа прозвучало после оказанной ему поддержки со стороны президента Хасана Роухани и более 150 депутатов. Впрочем, демарш Джавада Зарифа выявил усиление борьбы внутри руководства страны в условиях выхода США из ядерной сделки, архитектором которой был Джавад Зариф. Как стало известно "Ъ" от источника, близкого к МИД Ирана, недовольство провалом ядерного соглашения и возвращением политики санкций выражает духовный лидер исламской революции Али Хаменеи.

Точку в громкой истории с отставкой главы МИД Ирана Джавада Зарифа, начавшейся в понедельник, поставил сам господин Зариф. "Я благодарен за великодушную любовь и бескорыстную поддержку милого и мужественного иранского народа, почтенных элит и уважаемых чиновников в течение всего срока моей службы, в особенности в течение последних 30 часов",- в витиеватом иранском стиле написал в Instagram Джавад Зариф. Назвав себя "скромным слугой народа", глава МИДа пообещал продолжить работу "по защите национальных интересов страны на международной арене".

Между тем еще в понедельник Джавад Зариф, возглавляющий МИД Ирана с 2013 года и ставший одним из самых узнаваемых политиков Исламской Республики в мире, делал другие заявления. Вначале он подал президенту Хасану Роухани прошение об отставке, сообщив, что не справился с работой, и просил за это прощения, а затем дал откровенное интервью иранской газете Jomhourie Eslami. Из интервью следовало, что его желание уйти вовсе не было признанием допущенных просчетов.

Смертельный яд для внешней политики - превращение ее в тему партийного и фракционного противостояния",- предупредил глава МИД Ирана,

призвав восстановить доверие к дипломатам Исламской Республики, "вывести внешнюю политику из партийного и фракционного противоборства".

Примечательно, что о своем намерении уйти Джавад Зариф сообщил сразу после того, как выяснилось, что визит прибывшего в Тегеран в понедельник сирийского президента Башара Асада проходит без участия главы МИДа. В программу пребывания Башара Асада в иранской столице - первого визита после начала в 2011 году войны в Сирии - были включены встречи с духовным лидером Исламской Республики Али Хаменеи и президентом Хасаном Роухани, однако Джавад Зариф был вынужден следить за перемещениями сирийского лидера лишь по сообщениям СМИ. После этого он и написал свое письмо об отставке, а затем отменил запланированную на вторник поездку в Женеву на 40-ю сессию Совета ООН по правам человека.

Почему президент Ирана балансировал на грани импичмента
Почему президент Ирана балансировал на грани импичмента
Попавшая в иранские СМИ версия о том, что Джавад Зариф решил хлопнуть дверью, расценив отстранение его от переговоров с Башаром Асадом как знак недоверия, была дезавуирована официальными лицами в Тегеране. По их версии, причиной неучастия Джавада Зарифа стали исключительно протокольные вопросы. Тем не менее отсутствие на встречах с сирийским лидером главы МИД Ирана выглядело по меньшей мере странным, учитывая, что целью переговоров стороны провозгласили "успешное противостояние враждебным заговорам, преследующим цель дестабилизировать обстановку и посеять анархию во всем регионе".

Одним из первых на сообщение об отставке Джавада Зарифа отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Зариф ушел, и это счастливое избавление",- написал господин Нетаньяху в Twitter. Впрочем, радость израильского лидера была преждевременной: как выяснилось, в Тегеране к отставке министра не готовы и он никуда не уходит.

Первым в защиту своего ключевого министра выступил президент Ирана Хасан Роухани, в послании главе МИДа сообщивший о том, что не принимает его отставку.

Продолжайте свой путь смело, выносливо и здраво",- напутствовал его господин Роухани, добавив, что Джавад Зариф пользуется полным доверием главы государства, а также уважением духовного лидера Исламской Республики, назвавшего его "честным, смелым и благочестивым" человеком.

Впрочем, в своем письме главе МИДа президент Роухани подтвердил всю серьезность тех проблем внутри иранского руководства, о которых говорил в своем интервью Джавад Зариф.

"Я прекрасно осведомлен о давлении, которое оказывается на дипломатический аппарат, правительство и даже на президента. Поскольку вы боролись в авангарде противостояния давлению США, я считаю вашу отставку противоречащей интересам страны и не принимаю ее",- написал Хасан Роухани.

Комментируя слова президента, глава его администрации Махмуд Ваези сообщил, что глава государства "доволен мудрыми и эффективными действиями Зарифа и дал жесткий ответ на некоторую ошибочную и пристрастную аналитику".

"С точки зрения доктора Роухани, у Исламской Республики есть только одна внешняя политика и один министр иностранных дел",- отметил Махмуд Ваези. В поддержку главы МИДа также выступили более 150 депутатов иранского парламента, написавших письмо президенту с призывом оставить Джавада Зарифа на своем посту. В свою очередь, глава сил специального назначения "Эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Гасем Солеймани заявил о поддержке Джавада Зарифа от имени высшего руководства страны.

В итоге оставшийся на своем посту Джавад Зариф после вынужденной паузы вновь включился в работу. Вскоре после того, как его отставка не был принята, глава МИД Ирана принял участие в официальной встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, посетившим иранскую столицу после Башара Асада. Кроме того, Джавад Зариф уже успел переговорить по телефону с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, который передал иранскому министру приглашение президента Асада посетить с визитом Дамаск. Судя по всему, в иранской столице и будет окончательно сглажен конфуз, возникший в связи с несостоявшимся общением двух политиков в Тегеране.

Несмотря на то что скандал вокруг несостоявшейся отставки Джавада Зарифа удалось спустить на тормозах, в условиях нового резкого обострения отношений Ирана с США внешняя политика неизбежно станет предметом ожесточенного спора в высших кругах Исламской Республики.

При этом Джаваду Зарифу, вполне возможно, не удастся избежать новых атак в свой адрес",- пояснил "Ъ" источник, близкий к МИД Ирана.

"В свое время, после подписания в июне 2015 года в Вене Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранского вопроса, Джавада Зарифа встречали в Тегеране как триумфатора. Однако после того, как США вышли из ядерного соглашения, возобновив политику санкций, многие в Тегеране задаются вопросом: не допустил ли глава МИДа, ставший одним из архитекторов ядерного соглашения, ошибку, цена которой для страны будет высокой",- говорит собеседник "Ъ". "Растущее недовольство провалом ядерного соглашения и возвращением политики санкций выражает и духовный лидер исламской революции Али Хаменеи, в свое время предупреждавший правительство о том, что США доверять нельзя",- добавляет он.

Сергей Строкань
"Коммерсантъ" от 28.02.2019, 22:34

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551506760
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