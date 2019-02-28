Тегеран и Ереван укрепят союз вопреки Вашингтону, - Ю.Рокс

09:23 02.03.2019

Пашинян выслушал "лекцию" аятоллы Хаменеи о тотальной враждебности США



Премьер-министр Армении Никол Пашинян завершил двухдневный официальный визит в Иран. В Тегеране он провел ряд встреч с высшим руководством Исламской Республики, затронув в ходе переговоров вопросы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, торговли. Стороны подробно рассмотрели тему увеличения объемов поставок иранского газа в Армению и его возможного экспорта дальше – в Грузию, а также проект транспортного соединения портов Персидского залива с черноморскими. Кроме этого, Пашинян встретился с членами парламента Ирана и представителями армянской диаспоры в этой стране.



Несмотря на желание США, отношения между Тегераном и Ереваном должны быть крепкими, стойкими и дружественными, заявил Николу Пашиняну принимавший его духовный лидер Ирана аятолла Сайед Али Хаменеи.



По сообщению местного издания Mehr, Хаменеи назвал Иран и Армению хорошими соседями, поддерживающими исторические отношения, но подчеркнул необходимость повышения уровня экономического сотрудничества, назвав это "нашей обязанностью в общих интересах двух стран". Он выразил готовность содействовать в решении карабахского вопроса, "которое заключается в продолжении переговоров между официальными лицами Азербайджана и Армении".



"США абсолютно ненадежны и всегда пытаются насадить коррупцию, вызвать мятежи, конфликты и войны; они против отношений между нашими государствами и противостоят интересам народов. В ответ необходимо укрепить наше сотрудничество… Согласно нашим исламским учениям, мы считаем себя обязанными нести добро соседним странам, даже если официальные лица США, такие как Джон Болтон, не понимают человеческих отношений", – отметил Хаменеи, подчеркнув еще раз, что убежден в несоответствии нынешнего уровня сотрудничества между Ираном и Арменией реальному потенциалу. "Надеюсь, что соглашения, заключенные в ходе этого визита, должны активно осуществляться", – заявил духовный лидер Ирана, заверив, что следит и "внимательно следил за процессами в Армении, прошедшими мирно и в соответствии с демократическими нормами".



Основы нынешних ирано-армянских отношений были заложены еще при президентах Махмуде Ахмадинежаде и Роберте Кочаряне. Именно после их встреч и переговоров были подписаны соглашения по реализации ряда заметных проектов, способных помимо выгоды их непосредственным участникам принести изменения в региональный расклад. Это и соединение железнодорожных систем Ирана и Армении, и строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в армянском приграничье, работающего на иранском сырье, и электростанции в армянском городе Мегри, которая работала бы на иранском газе, экспортируя в обратном направлении электричество по новосооруженным линиям электропередачи (ЛЭП), и льготный тарифный режим для взаимных автомобильных грузоперевозок, и бесплатное пользование армянской стороной услугами иранских портов Бендер-Энзели на Каспии и Бендер-Аббас в Персидском заливе, и создание зоны свободной торговли (СЭЗ).



Однако подавляющая часть проектов либо остается на бумаге, либо все еще находится в зачаточном состоянии. Реализации соглашений помимо некоторых субъективных факторов помешали мировой экономический кризис, ужесточение санкций против Ирана, отсутствие соответствующих для таких масштабных проектов средств у Тегерана и Еревана, низкий инвестиционный интерес и т.п. Что изменилось в лучшую сторону сегодня, сказать пока трудно. Однако и президент Ирана Хасан Рухани, и премьер Армении Никол Пашинян на совместном брифинге отметили, что стороны готовы повысить уровень взаимодействия.



"Новые возможности для увеличения объема товарооборота предоставит соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном", – считает Пашинян. По его мнению, документ может вступить в силу в период председательства Армении в ЕАЭС, и для Еревана важно, что это "соглашение проходит процесс ратификации в парламентах". Пашинян выразил заинтересованность в наращивании импорта иранского газа, но "нужно прийти к общему знаменателю по цене". "Это принципиально важный вопрос в контексте привлекательности сделки. Надеемся, что наши представители проведут эффективные переговоры", – отметил премьер-министр, сообщив попутно, что "Армения готова стать транзитной страной для иранского газа, и создание энергетического коридора для республики также имеет важное значение". "Для решения этих вопросов есть политическая воля, и надеемся, что реализация проектов будет осуществлена успешно", – сказал Пашинян.



Хасан Рухани в своем выступлении больше внимания уделил армянской трассе "Север–Юг", строительство которой периодически сталкивается с финансовыми проблемами, заявив, что этот проект находится под пристальным вниманием иранского правительства. Тегеран, по его словам, заинтересован во внедрении упрощенных механизмов в транспортную систему.



"Мы провели переговоры по двусторонним и региональным отношениям, событиям, происходящим в мире. Мы выразили удовлетворение позицией Армении, связанной с несправедливыми санкциями в отношении Исламской Республики. Цель наших стран – продвижение вперед работ во благо наших интересов, недопущение вмешательства какой-либо третьей страны в эти работы и наше взаимодействие. В плане экономического сотрудничества между Ираном и Арменией есть потенциал, который необходимо лучше использовать. В ходе переговоров мы также обратили внимание на вопросы, связанные с работами по строительству электростанции в Мегри", – цитируют президента Ирана местные издания.



По мнению Рухани, перспективной для сотрудничества сферой представляется энергетика, в которой можно взаимодействовать и в трехстороннем формате при участии Грузии, и в четырехстороннем при заинтересованности России. Он также выразил готовность к увеличению объемов поставок газа в Армению и Грузию, а также к предметному обсуждению вопросов по обеспечению связи Персидского залива с Черным морем при помощи Армении. "Самое важное, что в обоих государствах есть желание и воля для развития отношений", – резюмировал Хасан Рухани.



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

28.02.2019