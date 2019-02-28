Скончался Российский нобелевский академик Жорес Алферов

10:22 02.03.2019

Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов скончался в ночь на субботу на 89-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



Он выразил соболезнования родным и близким академика, всем тем, кто хорошо его знал и гордился знакомством с этим человеком.



"Я переговорил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, он дал соответствующие поручения аппарату по участию в организации похорон. Основные решения здесь будут за семьей", - сказал Зюганов. Жорес Алферов также был членом комитета Госдумы по образованию и науке.



В свою очередь источник в медицинских кругах уточнил, что академик ушел из жизни после продолжительной болезни.



Жорес Алферов

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. В 1952 году окончил факультет электроники Ленинградского электротехнического института им. В.И.Ульянова (Ленина). Кандидат технических наук (1961), доктор физико-математических наук (1970), профессор (ЛЭТИ) - с 1972 года. С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе РАН. С 1987 занимал в институте пост директора. С 1990 по 1991 год - вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года - вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.



Единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Академик АН СССР (1979; член-корреспондент 1972). Лауреат Ленинской премии (1972), государственной премии СССР (1984), государственной премии РФ (2001). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".



Иностранный член Национальной академии наук США (1990) и Национальной инженерной академии США (1990), иностранный член Китайской академии наук, Академий наук Белоруссии (1995), Молдавии (2000), Болгарской АН, Азербайджана (2004), почетный член Национальной академии наук Армении (2011).



С 1995 года - депутат Государственной думы РФ. В декабре 1995 года Алферов был избран в Госдуму второго созыва от движения "Наш дом - Россия"; в 1999, 2003, 2007, 2011, 2016 годах переизбирался депутатом Госдумы РФ по партийным спискам КПРФ, не являясь членом партии.