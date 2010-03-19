 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Строго спросили. Провалившийся экс-минэкономики Казахстана Т.Сулейменов понижен в зампреда НацБанка
11:24 02.03.2019

Тимур Сулейменов получил должность в Нацбанке
Экс-министр национальной экономики назначен заместителем председателя НБ РК.

Распоряжением Главы государства Сулейменов Тимур Муратович назначен заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Занимавший этот пост Ахметов Алпысбай Рахметуллаевич освобожден от должности.

Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Павлодарский Государственный Университет (2000)

Менеджмент

· Мэрилендский университет по специальности магистр делового администрирования по программе "Болашак" (2002)

Магистр бизнеса со специализацией "Финансы"

· Сертификация в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании

Трудовой стаж:

· Трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз";

· Вице-Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (03.2009-03.2010);

· Вице-Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (19.03.2010-02.2012);

· Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике (01.02.2012-14.04.2017);

· Министр национальной экономики Республики Казахстан (28.12.2016-25.02.2019)

Прочие должности:

· Член совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (03.2017);

· Представитель от Правительства Республики Казахстан в Правлении Национального Банка Республики Казахстан (18.01.2017-28.09.2017)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551515040
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