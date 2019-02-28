В Кыргызстане безответственные родители рожают детей, чтобы выживать за их счет, - 24.kg

11:55 02.03.2019

02 марта 2019, Бишкек - 24.kg



Будет ребенок, дадут и на ребенка. По такому принципу живет немало кыргызстанцев. Нарожав отпрысков, они ждут от государства помощи.



Подарите нам дом!

В семье Марата и Айнуры Сарбагышевых восемь детей. Скоро у них еще родится двойня. Жизненные условия более чем скромные - небольшой вагончик, и тот чужой, его предоставил владелец хозяйства, за которым присматривает Марат.



"Денег не хватает, поэтому четверо детей живут в Панфиловской школе-интернате, еще один ребенок - в селе у сестренки и трое с нами. Несколько раз в месяц забираю детей из интерната, они скучают, плачут. Очень переживаю, хочу забрать их и сам воспитывать. Но условия не позволяют", - рассказал 24.kg 39-летний Марат Сарбагышев.



Мужчина признался, что местный айыл окмоту предоставил им земельный участок под строительство дома.



"Мы старались сами построить дом, но не получилось. Поэтому просим у властей помочь нам с жильем", - отметил Марат Сарбагышев.



Пару недель назад семья обратилась за помощью к президенту, премьер-министру и спикеру парламента. Ответа пока не последовало.



Чем смогли, помогли

Органы социальной защиты держат эту семью на контроле. На детей выплачивают пособия за счет налогоплательщиков.



"Трое детей у Марата Сарбагышева от первого брака. На них он получает пособие по утере кормильца. К сожалению, его супруга умерла. У 38-летней Айнуры от первого брака тоже трое детей, на которых мы назначили пособие по малообеспеченности. Двое детей общих. С семьей работаем. Также попросили айыл окмоту оказать материальную помощь, помочь дровами, продуктами питания", - рассказали в Жайыльском управлении труда и социального развития.



И таких семей в стране не одна. И все претендуют на заботу государства - бесплатные услуги здравоохранения, образования, пособия, жилплощадь.



Благо примеры щедрых подарков многодетным есть. Такие вести разносятся быстро. Другим тоже хочется: а чем мои дети хуже?



Зачем плодить нищету?

Прежде чем заводить ребенка, любой здравомыслящий не раз подумает, а сможет ли прокормить его, обеспечить счастливое детство, воспитать, дать образование. Дети - это не только счастье, но и большая ответственность.



Зачем, имея восьмерых детей, которым негде жить и нечего есть, рожать еще? Чтобы наверняка помогли? А потом еще и претендовать на орден матери-героини?



"Пусть рожают, но и обеспечат детям человеческие условия. Иначе соцслужбы обязаны принять меры вплоть до лишения родительских прав", - прозвучало мнение в социальных сетях.



В парламенте, кстати, поднимали вопрос об ответственности родителей за воспитание детей.



Но, к сожалению, пока рычагов влияния мы не нашли. Ведем переговоры с правительством о том, в какой форме это можно сделать.



Депутат Жогорку Кенеша Альфия Самигуллина

О планировании семьи, по мнению нардепа, следует говорить со школьных лет.



Под личную ответственность

"Соцработник или врач поликлиники не могут запретить женщине беременеть, заставить ее против воли пользоваться контрацепцией. Поэтому должна быть ответственность каждого из членов семьи, понимание, как и на что содержать детей. Чтобы родить, много ума не надо. Требуется приложить немало усилий к воспитанию ребенка, чтобы вырастить его полноценным членом общества", - подчеркнула она.



Альфия Самигуллина поддерживает идею трансформации интернатных учреждений. Сегодня там воспитывается более 10 тысяч несовершеннолетних. Причем большая часть из них имеет одного или обоих родителей. А что? Удобно. Родил, скинул заботы на государство. Ребенка накормят, выучат.



В интернатах не должны воспитывать детей, у которых есть родители.



Альфия Самигуллина

"Интернаты ломают детей, абсолютно неизвестно, какая атмосфера в таких учреждениях. Ребенок растет без родительской любви, остается никому не нужным. И как он пробьется потом в жизни, очень сложно предсказать", - подчеркнула она.