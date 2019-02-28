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American Conservative: После саммита с КНДР у США есть лишь одна цель
12:28 02.03.2019

American Conservative: После саммита с КНДР у США есть лишь одна цель

Что касается саммита в Ханое, то он не привел к тому, на что многие надеялись, и мы, возможно, никогда не получим по-настоящему честного ответа о том, что именно произошло, и кто говорит правду

Независимо от того, что произойдет в ближайшие дни между Соединенными Штатами и Северной Кореей, сейчас у Вашингтона есть лишь одна цель: любой ценой избежать военного конфликта с Пхеньяном, пишет Гарри Казианис в статье для издания The American Conservative.

Вы можете спросить, а как насчет денуклеариазции? Давайте без обид, все эти разговоры - это попытки возродить внешнеполитические идеи 90-х годов прошлого века. Несмотря на то, что денуклеаризация КНДР должна оставаться одной из важных целей США, однако наличие у северокорейского лидера Ким Чен Ына 65 ядерных боеголовок указывает на возможные дорогостоящие последствия, если политические ястребы в Вашингтоне забудут уроки истории и попытаются сменить режим в КНДР. Если Пхеньян решит нанести первый самоубийственный удар, северокорейский режим и большая часть населения КНДР будут уничтожены ответным ударом подводной лодки США. Ким Чен Ын знает об этом.

Нравится нам это или нет, но северокорейский лидер проявил себя как рациональный международный игрок. Если мы действительно убеждены в этом, то нам нужно поставить ядерное разоружение в конец списка в рамках многолетнего процесса нормализации отношений с Пхеньяном. США гораздо более могущественны, чем КНДР, однако нравится это неоконсерваторам или нет, начало войны станет крахом. Если мы обратимся к истории, то обнаружим, что в прошлом США хорошо умели играть в игру под названием "ядерное сдерживание". Эту политику нужно применить и в отношении Северной Кореи.

Что касается саммита в Ханое, то он не привел к тому, на что многие надеялись, и мы, возможно, никогда не получим по-настоящему честного ответа о том, что именно произошло, и кто говорит правду. При этом ни одна из сторон не вернулась к риторике 2017 года, которая могла бы спровоцировать ядерное столкновение. На переговорах стороны проявили взаимное уважение: ни Пхеньян, ни Вашингтон не стали приуменьшать или сомневаться в доброй воле и усилиях друг друга. Мне кажется, что данное обстоятельство указывает на достаточно крепкие отношения и на то, как далеко США удалось продвинуться в переговорах. Даже государственные СМИ КНДР избегали негативных оценок в отношении саммита, вместо этого указывая на позитивные аспекты встречи, подчеркнув, что лидеры обеих стран готовы встретиться вновь.

А затем налетели ястребы. Сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм, казалось, был готов к бою: "Если переговоры потерпят неудачу, то пришло время положить конец ядерной угрозе со стороны Северной Кореи - так или иначе". Северокорейские ястребы также выразили свое недовольство. Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявил южнокорейским СМИ, что КНДР нужно вознаградить за отказ от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. "Я думаю, нужно ли нам продолжать переговоры или нет? У меня есть ощущение, что Ким Чен Ын может несколько изменить свою позицию. Это мое личное мнение", - заявил Чхве Сон Хуэй.

Подобная риторика грозит неприятностями. Именно жесткие заявления в сочетании с ракетными испытаниями едва не привели к войне, в ходе которой погибли бы миллионы. Хорошая новость заключается в том, что пока нет ни того, ни другого. Но сейчас не время рисковать. На самом деле, сейчас необходимо обратиться к человеку, который мог бы помочь возобновить переговоры. Речь идет о южнокорейском президенте Мун Чжэ Ине.

Президент Южной Кореи - это дипломатический клей, который не позволил бы развалиться отношениям между Вашингтоном и Пхеньяном. В прошлом Мун Чжэ Ину приходилось несколько раз вмешиваться в переговоры, чтобы скрепить разрыв в отношениях между Ким Чен Ыном и Трампом, и продвинуть переговоры вперед. Что именно мог бы предпринять Мун Чжэ Ин? Во-первых, президент Южной Кореи должен сделать тоже самое, что он сделал в 2018 году. Он должен провести саммит с Ким Чен Ыном. Только при личной встрече Мун Чжэ Ин может получить представление о том, что именно произошло, и какой компромисс стороны могли бы достигнуть.

Затем президент Южной Кореи должен отправиться в Вашингтон. Что Мун Чжэ Ин мог бы предложить Вашингтону? В список возможных мер необходимо включить: завершение Корейской войны и подписание мирного соглашения; установление прямой связи между лидерами для предотвращения любого кризиса; создание совместных американских и северокорейских групп по поиску останков солдат, погибших в ходе Корейской войны; сохранение медленного, но неуклонного движения в направлении уменьшения ядерной угрозы. При этом, США должны также уменьшить ядерную угрозу для КНДР, а не просто требовать в односторонне порядке, чтобы Северная Корея отказалась от своего ядерного арсенала.

Перечисленные меры необходимо воплощать в жизнь в хронологическом порядке для укрепления доверия между двумя странами. Сложные ядерные проблемы нужно решать на заключительном этапе процесса нормализации отношений с КНДР, поскольку при нынешних дипломатических условиях эти проблемы не могут быть решены.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551518880
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