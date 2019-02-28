США делают ядерную державу из Саудовской Аравии, - А.Шпунт

12:29 02.03.2019 США делают ядерную державу из Саудовской Аравии



Лоббисты ядерной промышленности США проталкивают продажу ядерных технологий Саудовской Аравии в обход законов Соединенных Штатов



На этой неделе был опубликован очередной анти-трамповский доклад представителей демократического большинства Конгресса США, из которого следует, что крайне влиятельная лоббистская группа "АйПи3 Корпорейшн" активно лоббирует поставку ядерных ректоров американского производства Саудовской Аравии по "особым правилам", что подразумевает принятие для этой сделки специальных "одноразовых" поправок в законы США, снимающих существующие сегодня ограничения, препятствующие заключению контрактов. Кроме того, документ показывает, что ключевые члены администрации Трампа выдвинули план продажи атомных электростанций Саудовской Аравии почти сразу же после инаугурации, несмотря на возражения членов Совета национальной безопасности и других высокопоставленных чиновников Белого дома.



Содержащий все эти факты 24-страничный отчет Комитета по надзору и реформе палаты представителей основан на внутренних документах Белого дома и отчетах неназванных информаторов. Авторы доклада утверждают, что возражающие, в том числе юристы Белого дома и должностные лица Совета национальной безопасности, выступили против плана, поскольку считают, что он нарушает законы, призванные предотвратить передачу ядерной технологии, которая может быть использована для поддержки оружейной программы. Одним из ключевых сторонников этого так называемого плана Маршалла для ядерных реакторов на Ближнем Востоке" был Майкл Флинн, тогдашний советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа и одновременно советник лоббистской группы "АйПи3 Корпорейшн". Именно тогда в теме возникла "АйПи3 Корпорейшн", которая была нанята пролоббировать "одноразовые" поправки к этим законам для саудовской сделки.



"АйПи3 Корпорейшн" - крайне влиятельная в мире военного лоббизма корпорация, организованная и возглавляемая супертяжеловесами разведки и военной службы, такими, как Роберт Макфарлейн, бывший советник президента по нацбезопасности, Кит Александер, возглавлявший Агентство национальной безопасности и Джеймс Картрайт, в прошлом заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов. Тема ядерной энергетики, конечно же, смежная с вопросами военного потенциала и разведки, но все же не совсем ее поле. Почему же аргументы авторитетных военных и разведчиков были признаны заказчиком самыми эффективными для продвижения "одноразовых" поправок в пользу мирных реакторов для саудитов?



Первая цель администрации Дональда Трампа очевидна - поддержать ядерную промышленность США, которая сокращается на внутреннем рынке.



Коммерческие ядерные реакторы обеспечивают примерно одну пятую часть электроэнергии, произведенной в США. По всей стране они сталкиваются с серьезными угрозами для их прибыльности и, следовательно, их дальнейшей эксплуатации. Тяжелые времена ядерной энергетики наступили относительно быстро и не показывают никаких признаков изменения.



Всего десять лет назад ядерные реакторы были дойными коровами. Но сочетание низких цен на природный газ, "сланцевый бум" и всплеск интереса к солнечной и ветровой энергии сделали их неспособными конкурировать в ценовой конкуренции на рынках электроэнергии. Пять атомных станций страны были закрыты в последнее десятилетие. Из оставшихся 99 по крайней мере еще дюжина планируется к закрытию в следующем. Сегодня возраст средней американской атомной электростанции составляет 37 лет, и, помимо давления со стороны рынка электроэнергии, есть и фактор физического износа. Между тем все проекты по строительству новых ядерных реакторов в США за последние годы были либо отменены, либо столкнулись с существенными задержками. Аналитики рынка электроэнергии единодушны в том, что на горизонте не будет никаких инноваций или изменений в политике, которые могли бы дать толчок к новому расцвету ядерной технологии в США в обозримом будущем.



Экспорт ядерных технологий - единственный выход для атомной промышленности Америки, и многие американские политики его лоббируют еще и потому, что он одновременно продвигает интересы внешней политики США. И хотя международный рынок растет, конкуренция между поставщиками жесткая - и у основных оппонентов США в этой конкуренции за спиной аргумент, которого у американцев просто нет. У них за спиной государство не как регулятор, а как непосредственный собственник ядерных корпораций.



Частные американские ядерные компании испытывают трудности в конкуренции с поддерживаемыми государством международными поставщиками в России и Китае.



У каждой из двух этих стран своя сильная партия в конкурентном предложении. Россия, например, единственная в мире готова в полном объеме принимать отработавшее топливо, которое она поставляет, из построенных ею реакторов на все время его эксплуатации, освобождая принимающие страны от крайне чувствительной в политическом плане необходимости обращения с ядерными отходами. Китай, обладая огромными свободными инвестиционными ресурсами, может предложить самые низкие на рынке затраты на строительство.



Министерство торговли США прогнозирует, что мировой спрос на ядерно-энергетические технологии составит 500?740 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. И это только начало.



Международное энергетическое агентство планирует, что мировой ядерный потенциал мирной электроэнергетики удвоится к 2050 году, поскольку развивающиеся страны стремятся идти в ногу с растущим спросом на энергию, и большинство стран все чаще обращаются к источникам с низким содержанием углерода для достижения целевых показателей выбросов.



Одновременно ядерные сделки создают прочные геополитические связи между страной-продавцом и принимающей страной - обязательства, которое длится в течение всего срока реализации проекта (от 50 до 100 лет). По сути, там, где у вас есть гражданские ядерные энергетические контракты, у вас долгосрочные партнерские отношения и большие шансы на стратегическое сотрудничество.



В этих условиях американцы стремятся использовать любые аргументы, чтобы компенсировать преимущества русских и китайцев в ядерной энергетике. Любые на языке американцев - это, прежде всего, военно-политические.



Саудовская Аравия заявила в 2011 году, что планирует потратить более $80 млрд на строительство 16 реакторов, и американские компании хотели бы их построить. Недавняя оружейная мегасделка между Вашингтоном и Эр-Риядом на $100 млрд - просто один из показателей крайне высокого уровня военной интеграции США и Саудовской Аравии, закрепленного особым статусом "стратегического союзника вне НАТО", самым высоким уровнем военного партнерства с США. А еще саудовские лидеры четко выразили явную заинтересованность в установлении паритета с ядерной программой Ирана. В мартовском интервью 2018 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман предупредил: "Без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы последуем его примеру как можно скорее". Сложите один и один - и вы увидите способ, которым саудиты могут получить практически легальный способ к ядерным технологиям, квалификациям и материалам - и при этом не попадая ни под какие санкции, как Тегеран, а американцы получают рынок сбыта для своих замерзающих ядерных предприятий.



Будучи участником Договора о нераспространении ядерного оружия, Саудовская Аравия обязалась не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие, и получила право участвовать в мирной ядерной программе. Такая деятельность может включать приобретение технологии для обогащения урана или отделения плутония от отработавшего ядерного топлива. Эти системы могут использоваться как для производства топлива для гражданских ядерных реакторов, так и для изготовления ключевых материалов для ядерного оружия. Все полностью легально. И именно поэтому сами США внутренними законам довольно строго контролируют, чтобы эта легальность не превратилась в механизм быстрого доступа к ядерной бомбе - даже не за недели с момента принятия решения, а за часы. Если точнее - "контролировали", в прошедшем времени, до такой привлекательной и нужной всем и со всех точек зрения сделки с саудитами…



В соответствии с законом США об атомной энергии, прежде чем американские компании смогут конкурировать за экспорт ядерных реакторов в Саудовскую Аравию, Вашингтон и Эр-Рияд должны заключить соглашение о сотрудничестве в ядерной области, а правительство США должно представить его в конгресс. Если конгресс не примет совместную резолюцию в течение 90 дней, отклоняя соглашение, оно будет одобрено автоматически. В настоящее время в США действует 23 таких соглашения о сотрудничестве в ядерной области, в том числе в странах Ближнего Востока, таких как Египет (утверждено еще в 1981 году), Турция (2008 год) и Объединенные Арабские Эмираты (2009 год).



Закон об атомной энергии также требует от стран, стремящихся приобрести ядерные технологии США, взять на себя юридические обязательства, что они не будут использовать эти материалы и оборудование для ядерного оружия, и поставить их под гарантии Международного агентства по атомной энергии. Он также обязывает Соединенные Штаты контролировать любую деятельность по обогащению урана или разделению плутония с использованием технологий и материалов США, с тем, чтобы страны не могли направить их на использование оружия.



Американские ядерные поставщики утверждают, что эти строгие условия и длительные юридические требования ставят их в невыгодное положение с точки зрения конкуренции - ведь у русских и китайцев таких бюрократических игр нет. Согласно сообщениям американской прессы, президент Дональд Трамп в середине февраля 2019 года встретился с представителями ядерной промышленности США, чтобы обсудить экспорт ядерных материалов и технологий в Саудовскую Аравию. Встреча была организована "АйПи3 Корпорейшн", и ее итоги не нашли отражения в официальных релизах президентской администрации.



Александр Шпунт Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551518940

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Реализация поручений Президента: 500 тыс. работникам сферы образования дифференцированно повысят зарплаты до 30%

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2019 года №85

- Кадровые перестановки

- Прежнее правительство работало по принципу "Люди – это новая нефть" - политолог

- О ситуации на финансовом рынке

- Об итогах мониторинга состояния кадров на государственной службе

- В Акмолинской области прошло заседание комиссии по борьбе с коррупцией

- Верховный Суд и Агентство по делам госслужбы и по противодействию коррупции, Национальное бюро по противодействию коррупции обсудили вопросы правоприменения

- Будет увеличен экспорт казахстанской продукции в Китай

