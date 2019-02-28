Казахстанка Юля Галышева выиграла домашний этап Кубка мира по фристайлу могулу

17:02 02.03.2019

Прошли соревнования в дисциплине индивидуальный могул.



Чемпионка мира Юлия Галышева выиграла этап Кубка мира в Алматы в индивидуальном могуле, передает Zakon.kz.



На Шымбулаке солнечно и тепло, техперсоналу приходилось часто чистить трассу. Снег очень рыхлый из-за того, что тепло очень и ярко светит солнце.



Тем не менее, высококлассные спортсменки показали свой уровень. Призовую тройку в Алматы составили лидеры мирового женского могула - все три призерки Зимней Олимпиады-2018.



В финале-1 Юлия Галышева была первой с 84.82 баллами Она же и выиграла этап. Хотя, в суперфинале казахстанка проехала немного хуже, чем в финале-1.



Итоговый результат в индивидуальном могуле таков:



Золото - Юлия Галышева 79.69



Серебро - Пьеррин Ляфонт Франция 79.11



Бронза - Жюстин Дюфор-Лапоинт 76.44



Альберт Ахметов.