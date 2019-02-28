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Foreign Policy: Конфликт с Пакистаном свел с ума индийские СМИ
17:09 02.03.2019

После ответного удара Индии в СМИ появилось множество неподтвержденных сообщений, предположительно просочившихся из так называемых высокопоставленных источников

Если Индия и Пакистан все же смогут урегулировать свой конфликт, индийские СМИ точно не будут иметь к этому никакого отношения, пишет Вайшнави Чандрашекхар в статье для издания The Foreign Policy.

После 14 февраля, когда в результате террористического нападения в Кашмире погибли более 40 индийских солдат, телевизионные и новостные каналы Индии возжаждали крови. Такие же настроения можно встретить и в индийских социальных сетях. Индия обвиняет Пакистан в том, что террористическое нападение было совершено подконтрольной ему группировкой боевиков.

"Мы хотим мести, а не осуждения… Настало время пролить кровь, кровь врагов", - заявил скандальный индийский журналист и ведущий новостей Арнаб Госвами. Когда жена одного из погибших индийских солдат Мита Сантра задалась вопросом, почему службы безопасности не смогли предотвратить нападение, и выступила за мирный диалог с Пакистаном, она столкнулась с резко негативной реакцией онлайн-сообщества. Некоторые обвинили ее в трусости, а другие заявили, что она не любила своего мужа.

Тем не менее комментарии отставных индийских генералов и дипломатов не были столь воинственными. Это является доказательством того, что к войне обычно призывают те, кто о ней ничего не знает. Прошло уже много времени с момента последних полномасштабных военных конфликтов между Индией и Пакистаном. Похоже, целое поколение граждан Индии не понимает реальной опасности военного столкновения.

Учитывая то, что в Индии, также как и в США, нет военной службы по призыву, то процент граждан Индии, проходивших воинскую службу, очень невелик. Среди элитных слоев общества этот процент еще ниже. Нынешние ведущие новостей знают, что такое террористические акты, однако мало кто из них, в силу своего юного возраста, мог бы вспомнить последствия настоящих войн с Пакистаном. Например, во время 22-дневного военного конфликта в 1965 году погибли 11 тыс. 500 человек, а война 1971 года привела к образованию Бангладеш. Помимо гибели людей, эти конфликты имели существенные негативные последствия для повседневной жизни и торговли всей Индии, а не только приграничных районов.

Негативную реакцию индийской общественности можно понять. Граждане Индии справедливо возмущены тем, что Пакистан укрывает террористические группы. Это большая проблема для Индии. Но безудержные военные призывы могут иметь опасные последствия. Такая риторика оказывает давление на правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди, в котором и так немало политических ястребов. Подобная безудержная риторика подталкивает индийское правительство к ответным мерам, особенно на фоне предстоящих выборов.

Крайне тревожным фактом является то, что индийские СМИ, особенно телевидение, решили променять журналистский профессионализм на бульварную истерику. Известные журналисты отказались от своих притязаний на объективность, призвав в Twitter к ответным ударам по территории Пакистана. Один из ведущих новостей Гаурав Савант написал в Twitter, что Индия должна "наносить удары снова и снова". На индийское общество хлынул поток фейковых видео и изображений. Это не первый случай, когда индийские телевизионные каналы ведут себя безответственно. Во время терактов в Мумбаи в 2008 году новостные каналы организовали прямую трансляцию операции сил специального назначения, поставив под угрозу всю операцию.

После ответного удара Индии в СМИ появилось множество неподтвержденных сообщений, предположительно просочившихся из так называемых высокопоставленных источников. Разные индийские СМИ сообщали, что численность жертв варьируется от 300 до 600. Однако согласно данным агентства Reuters, ответный удар Индии нанес небольшой урон. Как отметил один из экспертов, индийские журналисты проявили высокую готовность транслировать "непроверенную, противоречивую и спекулятивную информацию", которая устраивала правительство.

Можно привести ряд вопросов, на которые индийские СМИ так и не смогли ответить. Где фотографии района, по которому Индия нанесла ответный удар? Кто именно подвергся удару? Был ли Пакистан готов к воздушному удару? Целесообразно ли было выступление премьер-министра Индии на митинге, организованном на следующий день после ответного удара ВВС Индии? Почему теракт 14 февраля не был предотвращен? Виновата ли в этом индийская разведка? Поскольку индийские СМИ всецело сосредоточились на поддержке войны, эти важные вопросы пришлось поднимать вдове молодого солдата.

Александр Белов

2 марта 19

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551535740
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