Старейший вуз США Сиракузский университет собирается вселиться в Ташкент. Вместе с Архимедом-ага?

00:45 03.03.2019

Один из старейших вузов США – Сиракузский университет рассматривает возможность открытия своего кампуса в Ташкенте с академическими программами в области информационных технологий и управления данными, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Об этом стало известно по итогам переговоров между послом Узбекистана в США Жавлоном Вахабовым и президентом Сиракузского университета Кентом Сиверудом.



"В ходе беседы были обсуждены вопросы налаживания академического и научно-исследовательского сотрудничества в сфере информационных технологий и анализа данных, государственного администрирования и управления госфинансированием, международных отношений и журналистики", – отметили в пресс-службе МИД.



Также проведены переговоры с главами входящих в структуру вуза Школы Максвелла по гражданству и связям с общественностью и Школы информационных исследований (iSchool).



Среди наиболее приоритетных направлений взаимодействия были обозначены запуск программ двудипломного образования и создания совместных факультетов по профильным направлениям с УМЭД и Ташкентским университетом информационных технологий.



Кроме того, рассматривается возможность организации обучения в Школе Максвела слушателей Академии государственного управления при президенте Узбекистана, экспертное содействие американской стороны в реализации проектов по развитию систем "Электронного правительства", "Единого окна", а также внедрения цифровой экономики в рамках концепции "Цифровой Узбекистан – 2030".



По информации посольства Узбекистана в Вашингтоне, представители американского вуза готовы посетить Узбекистан в конце марта для более подробного обсуждения условий взаимодействия и реализации конкретных проектов.



Частный исследовательский университет в Сиракузах был основан в 1870 году. По версии издания U.S. News & World Report Сиракузский университет входит в тройку лучших вузов США по программам в сфере государственного администрирования и информационных наук.



В августе 2018 года между данным вузом и Ташкентским университетом информационных технологий был подписан Меморандум о межакадемическом сотрудничестве и совместных исследованиях.



Темир Исаев