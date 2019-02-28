Узб-олигарх Усманов пригреб в Барселону на своей супер-яхте "Дилбар"

11:50 03.03.2019

У кого длиннее: яхта Усманова вызвала ажиотаж в Барселоне



Как написал один из пользователей, "кораблики миллиардеров, пришвартованные рядом - мелочь, по сравнению с кораблем Усманова".



Яхта Алишера Усманова причалила в порт Барселоны, где вызвала небывалый ажиотаж.



Местные жители и туристы фотографируются на фоне роскошной яхты "Дилбар", делятся снимками в своих соцсетях.



Кстати, по длине его 156-метровый корабль все же превосходят три судна - одного шейха, принца Брунея и Романа Абрамовича. По внутренней вместимости Dilbar - почти 16 тысяч тонн гросс-тоннажа.



Как сообщают разные СМИ, "Дилбар" обошелся Усманову примерно в 600 миллионов долларов.



В данный момент пользователи гадают, зачем же Алишер Усманов приехал в Барселону.