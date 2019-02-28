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|Узб-олигарх Усманов пригреб в Барселону на своей супер-яхте "Дилбар"
11:50 03.03.2019
У кого длиннее: яхта Усманова вызвала ажиотаж в Барселоне
Как написал один из пользователей, "кораблики миллиардеров, пришвартованные рядом - мелочь, по сравнению с кораблем Усманова".
Яхта Алишера Усманова причалила в порт Барселоны, где вызвала небывалый ажиотаж.
Местные жители и туристы фотографируются на фоне роскошной яхты "Дилбар", делятся снимками в своих соцсетях.
Кстати, по длине его 156-метровый корабль все же превосходят три судна - одного шейха, принца Брунея и Романа Абрамовича. По внутренней вместимости Dilbar - почти 16 тысяч тонн гросс-тоннажа.
Как сообщают разные СМИ, "Дилбар" обошелся Усманову примерно в 600 миллионов долларов.
В данный момент пользователи гадают, зачем же Алишер Усманов приехал в Барселону.