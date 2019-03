Порошенко "упал" или "притаился"? - М.Сидорив

11:55 03.03.2019

Порошенко "упал" или "притаился"?

"Сетки" любят тишину



После того, как 21 февраля на Украине начался скандал с избирательными "сетками" Порошенко и Тимошенко, а 25 февраля "грохнуло" с разворовыванием армии, практически все местные политики напряглись и затаились в ожидании реакции "хозяина", ой - партнеров из "демократического коллективного Запада".



Хотя ожидать реакции в виде заявлений от политических персон Европы и США не стоит: кто же будет "множить на ноль" свое детище. Да и выборы в Европарламент на носу. Поэтому реакция должна была проистекать от западных экспертно-аналитических центров, чья миссия состоит в том, чтобы информировать и просвещать политиков о событиях и тенденциях, которые он считает имеющими стратегическое значение для западного мира. И таковая оценка последовала.



Наверно, самым влиятельным подобным центром является американский Атлантический cовет (Atlantic Council), который является мозговым центром, think tank, в области международных отношений. Поскольку cовет является членом Ассоциации Атлантического договора, то его мнение не менее авторитетно в Европе, чем за океаном. Настолько авторитетным, что Atlantic Council считает вправе предлагать миру свои принципы, которых должны (!!!) придерживаться все западные либеральные демократии: 22 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности он опубликовал "Декларацию принципов свободы, процветания и мира", документ столь же безупречный по словоформе, сколь невыполнимый по делосодержанию. Но тем не менее сейчас эту "Декларацию" уже называют "Атлантической хартией 2.0".



Реакция на украинские события последовала именно из этого центра, и не учитывать ее в сценариях украинского грядущего просто глупо.



Мелинда Харинг, старший научный сотрудник филадельфийского Научно-исследовательского институт по внешней политике, в своей статье "Вопросы и ответы: Скандал поглотит шансы Порошенко на второй срок?" (Q&A: Will Scandal Sink Poroshenko’s Second Term Chances?) собрала мнения "украинских экспертов и друзей Атлантического совета" по поводу "армейского скандала". Ответы были, скорее, лояльны к действующему президенту, но практически все признали, что "обвинения, выдвинутые в докладе Bihus.Info, серьезны и указывают на то, что коррупционные схемы были эндемичными в оборонном промышленном секторе Украины" (Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США) и оставшиеся у него шансы связаны только с тем, что "привлекательность Порошенко коренится в понятии "лучший дьявол, которого вы знаете", а его президентская кампания основывается на его способности убедить избирателей в том, что он меньше всех имеющихся зол" (Питер Дикинсон, член-резидент Атлантического совета и издатель журнала "Бизнес Украина").



Во второй статье, опубликованной в тот же день, 28 февраля, ни о какой лояльности и речи нет. Дайана Фрэнсис - старший научный сотрудник Центра Евразии Атлантического совета и заслуженный профессор Школы менеджмента Теда Роджерса при Университете Райерсона в статье "Почему Порошенко не заслуживает второго срока" (Why Poroshenko Doesn’t Deservea Second Term) просто безапелляционна: она считает, что "шансы на переизбрание Порошенко подорваны", хотя "сторонники считают… его лучшим вариантом для выведения страны на Запад". И далее: "Но это предположение неверно. Украина никогда не станет частью Европейского cоюза, пока не очистит свои действия, и Порошенко является тому препятствием". Потому что "Коррупция разъедает нацию. Он убивает людей, завышает расходы на лекарства и продукты питания, позволяет строить небезопасные здания, не в состоянии убрать опасных людей с улиц и рынков, скрывает налоговые доходы, предназначенные для дорог, инфраструктуры или предназначенные для оснащения и вооружения солдат, которым угрожает опасность, и отталкивает законные инвестиции, которые развивают экономику".



В статье Френсис мимоходом досталось и Юлии Тимошенко, которая "опытный политик", но ей "не удалось изменить облик коррупции". И это странно, поскольку чуть больше двух лет назад Френсис в канадской газете National Post опубликовала бесконечно комплементарную статью о Юлии Владимировне, как о политике, который "любите ее или ненавидьте ее, она самый стойкий и бесстрашный лидер в Украине".



Если рассматривать последние статьи в "Атлантическом Совете" как "политический сигнал для Украины" (а я склонен делать именно так), то создается устойчивое ощущение, что "США ставят на Зеленского", считая, что он "опытный и успешный бизнесмен, чей хит "Слуга народа" предоставил зрителям впечатляющий путеводитель по коррумпированным властителям Украины, а также учебник для реформ" (из статьи Дайаны Френсис). И в этих обстоятельствах личные встречи Владимира Зеленского с послом США в Украине Мэри Йованович и со "смотрящим за Украиной" Куртом Волкером не должны никого удивлять.



Я прекрасно отдаю себе отчет, что делать вывод о том, что американцы "слили Порошенко" на основании пары статей (пусть даже в "Атлантическом Совете") несколько преждевременно и легкомысленно. Но…



Сенсацией политической пятницы 1 марта стала обильно прошедшая по новостным лентам информация о том, что "сегодня утром штаб Порошенко дал команду рекламным агентствам: отменить предварительно забронированную наружную рекламу на апрель месяц". Если это правда, то она может означать только два варианта: либо Порошенко уверен в "однотуровой победе", либо у президента потеряли надежду на выход во второй тур и решили сэкономить средства. Нынешние рейтинги Порошенко, как и активность вброса качественных компроматов последних дней, делают первое предположение маловероятным. Очень похоже, что Порошенко "упал".



Но возможно он только "притаился". Ведь следует помнить классику: "Война - это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь" (Сунь Цзы, "Искусство войны"). А средств и административного ресурса у команды Порошенко достаточно, чтобы включиться в предвыборную рекламную кампанию в любой момент.



Вот только хватит ли у него ресурсов и возможностей вернуться в фавор у американских вершителей судеб? Ведь скандалы с "сетками" и "армейскими деньгами" УЖЕ прозвучали очень громко. А ведь "сетки", как и деньги, любят тишину.



Киев

Марьян Сидорив