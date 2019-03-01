В Крыму за кражу задержан "епископ церкви свидетелей Порошенко" Климошка

16:44 03.03.2019

Полиция задержала в Крыму "архиепископа" УПЦ КП Климента Куща, который является гражданином РФ. По словам "иерарха", его обвиняют в краже вещей из церкви.



3 марта 2019 года на симферопольском автовокзале правоохранители задержали гражданина РФ, "архиепископа" УПЦ КП Климента Куща. Представители власти Украины оперативно высказались по поводу инцидента.



О причине задержания представителя УПЦ КП рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова.



"По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов. Примерно час назад его вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви. Климент заверил меня, что в полиции только через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", – пишет омбудсмен.



Несмотря на выходной, быстро среагировал на инцидент и МИД Украины, выразив серьезную обеспокоенность судьбой гражданина России. Об этом заявила спикер ведомства Екатерина Зеленко в Facebook.



"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной Церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму. На оккупированных Россией территориях происходят настоящие притеснения религиозных свобод и прав верующих. Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", - сказала Зеленко.



Сам "архиепископ так прокомментировал свое задержание: "Как мне сказали в дежурной части, был звонок с сообщением, что в Симферополе в церкви на улице Севастопольской что-то украли. То есть, кто-то якобы позвонил, что в моей церкви кража. И поэтому они меня задержали на автовокзале, сняли уже из автобуса. Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут они придумали такую версию".



Он заявляет, что собирался выехать на встречу с украинским политзаключенным Павлом Грибом в Ростове-на Дону.



Как сообщал СПЖ, год назад "синод" Киевского патриархата отправил на покой херсонского "архиепископа" Петра Замараева и назначил временным управляющим "епархией" гражданина Российской Федерации Павла Куща.