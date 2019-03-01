|Умер Омонулла Мадаев - известный узбекский ученый-литературовед
19:19 03.03.2019
В Узбекистане скончался известный ученый-литературовед
Омонулла Мадаев известен как автор многих литературных и методических работ в литературе и педагогике.
Известный ученый-литературовед, специалист по изучению фольклора, кандидат филологических наук Омонулла Мадаев скончался в возрасте 77 лет 2 марта.
О смерти Мадаева на своей странице в Facebook написал глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов.
"Сегодняшний день омрачен кончиной человека, ставшего примером для всего узбекского народа, вложившего все силы и душу в науку и просвещение, Омонуллы Мадаева. Это большая потеря для нас и нашей духовности", - поделился Алламжонов.
Мадаев - автор многих литературных и методических работ в литературе и педагогике.