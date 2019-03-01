Дипломатия зятьев: Эрдоган свел своего с трамповским

20:18 03.03.2019

О некоторых итогах визита Кушнера в Анкару



На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре в дворцовом комплексе Бештепе Джареда Кушнера, старшего советника президента США Дональда Трампа и его же затя. Кушнера сопровождали специальный представитель американского президента на международных переговорах Джэйсон Гринблатт и специальный представитель по Ирану Брайан Хук.



Накануне стороны дали переговорную повестку, но вразнобой. Эрдоган выставил на первые позиции вопросы торгово-экономического сотрудничества, пригласил для участия в переговорах своего зятя - министра казначейства и финансов Берата Албайрака, а на вторые позиции вывел региональные проблемы. Это первый важный нюанс. Второй. Президент Турции приглашал посетить с официальным визитом его страну Трампа, однако тот отправил вместо себя зятя. Правда, в свое время Кушнер сыграл важную роль в планировании встречи президента США с лидером Китая Си Цзиньпином. При этом в Анкаре старший советник не затрагивал вопрос о возможной поездке в Турцию своего тестя. Третий нюанс. Визит Кушнера в Анкару внешне носил технический характер и проходил в формате недельного ближневосточного турне американской делегации. Ранее старший советник провел встречи с лидерами ОАЭ и Омана, обсуждал с ними детали плана по ближневосточному урегулированию, в том числе усилия администрации США по разрешению палестино-израильского конфликта.



Но Турция считает себя главной в процессе примирения в Палестине. В отличие от всевозможных "арабских инициатив", Анкара открыто и резко осудила решение Вашингтона считать Иерусалим столицей Израиля. Поэтому Эрдоган, понимая, что Кушнер занимается с 2017 года проблемами палестино-израильского урегулирования, предпочел бы увидеть его вначале в Анкаре и только потом уже в столицах арабских государств. Вот так обозначенные нюансы и предопределили ход переговоров Эрдогана с Кушнером, которые продолжались свыше трех часов. О деталях почти ничего не известно, хотя американцы не скрывали, что обкатывают план ближневосточного урегулирования, который намерены полностью раскрыть после выборов в Израиле (состоятся 9 апреля). Впрочем, некоторые параметры "сделки века" они решили предать гласности.



Согласно данным палестинской газеты Аl-Quds, в будущем не предусматривается провозглашения Иерусалима или какой-либо его части столицей палестинского государства. Сделка оговаривает условия создания автономии в Газе, которая будет связана с палестинским образованием на Западном берегу. Палестинцы должны провести с израильтянами переговоры о будущем "зоны С", в которой сохраняются израильские поселения под израильским суверенитетом, но при условии, "что они не будут расширяться". План предусматривает усиление сотрудничества между Иорданией, Израилем и палестинцами в вопросах, касающихся управления мечетью аль-Акса. В этой связи американские и некоторые турецкие эксперты считают, что Эрдоган "встретил в штыки" американский проект.



Хотя профессор Хуссейн Багчи из Технического университета Ближнего Востока в Анкаре полагает, что ставка США основана на том, что "Эрдоган может проявить куда большую гибкость, чем кажется, в зависимости от того, что Америка и Израиль смогут ему предложить". Речь идет о попытках склонить Анкару к изменению позиции в отношении Иерусалима в обмен на солидные инвестиции. Не случайно The New York Times связывает успех или неудачу миссии Кушнера с его "способностью использовал тактику экономических стимулов, чтобы заложить основу для реализации "сделки века". Согласно этой тактике, 25 миллиардов долларов будет выделено для инвестиций на Западном берегу и в Газе, 40 миллиардов долларов - на инвестиции в Египет, Иорданию и, возможно, Ливан. И что-то в Турцию. Однако пойдет ли Эрдоган на "сделку", которая заставит его изменить многие важные параметры национальной внешней политики в регионе, что серьезно ослабит влияние Анкары в регионе?



Вряд ли. Во всяком случае, на данный момент. Поскольку, как говорил глава Палестинкой автономии Махмуд Аббас, с момента избрания Трампа в регион было направлено более чем 20 официальных американских миссий, и все они проваливались по причине "нахождения администрации в состоянии хаоса". К тому же в Вашингтоне к Кушнеру относятся по-разному, а на Ближнем Востоке не верят в то, что его миссия может быть успешной из-за отсутствия у зятя президента "прочного и устойчивого политического тыла". К тому же он продолжает политику своих предшественников по сведению арабо-израильского конфликта к простому палестино-израильскому уравнению в ситуации, когда расстановка сил в регионе заметно меняется не в пользу США и игра уже ведется на других площадках.



По мнению турецкого издания Milli Gazete, "все происходящее в отношениях между Турцией и США на публичном уровне является лишь верхушкой айсберга", и Анкара в настоящее время "стоит на распутье между атлантизмом и евразийством". Кушнер этого не учел, и с "ликом ангела" ему не уготована участь стать геополитическим реформатором.



Станислав Тарасов