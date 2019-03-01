Игра кыргызстанцев в кок-бору привела москвичей в ужас (видео)

20:21 03.03.2019

Традиционная национальная игра превратилась в тему для обсуждения и споров между столичными горожанами и поклонниками древнего азиатского состязания.



На ипподроме в Москве 24 февраля состоялась традиционная игра кочевых народов - соревнования по кок-бору.



Суть состязания, название которого переводится как "козлодрание", заключается в том, чтобы наездники смогли забросить тушу козла на участок соперника.



Посмотреть на игры пришли тысячи человек. По разным данным, точное число зрителей составило 14 тысяч человек (официально ипподром вмещает 3,5 тысячи).









Однако уже на следующий день Сеть облетели фото и видео с ипподрома, после которых граждане заговорили о живодерстве. Дело в том, что в пылу борьбы наездники довольно лихо натягивали поводья и рвали лошадям рты удилами, а также допускали столкновение лошадей и их падение.



Стоит отметить, что по традиции всадники забрасывают в ворота тушу настоящего козла. Однако в Москве козла не резали, а играли муляжом туши, то есть мешком с песком и соломой (к слову, "туша" должна весить от 27 до 30 кг).



Руководство московского ипподрома поспешило объяснить, что не имеет к этому событию отношения, что организатором игры была Федерация кок-бору Кыргызстана, а ипподром лишь предоставил площадку.



Зоозащитники создали петицию под названием "Позор московскому ипподрому", и на нее уже отреагировал Следственный комитет России. В ведомстве пообещали изучить информацию о жестоком обращении с лошадьми.