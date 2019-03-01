В Индии открылся завод по производству новых автоматов Калашникова - АК-203

21:04 03.03.2019

В Индии заработал завод по изготовлению автоматов Калашникова (АК-203). Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, пишет Интерфакс.



"Сегодня состоялось открытие завода по производству автоматов АК-203 на оружейном предприятии в городе Корва в Индии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне и подписанным межправсоглашением", - заявил он.



По словам Шугаева, проект предполагает создание более 700 тысяч автоматов с поэтапной локализацией производства. Стороны могут договориться об увеличении объемов производства при необходимости, сообщил гендиректор "Рособорнэкпорта" Александр Михеев.



Ранее индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве рассказала, что соглашение о совместном производстве 750 тысяч автоматов Калашникова оценивается в 1,7 млрд долларов.



Строительство завода "Калашников" планируется завершить к концу 2019 года в Венесуэле, отмечал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он также отмечал о планах госкорпорации заключить контракт на лицензионное производство автоматов в Саудовской Аравии.