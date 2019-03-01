Папа у Васи... БритПринц Гарри заявил, что своего первенца не будет воспитывать как мальчика или девочку

00:01 04.03.2019

Меган Маркл и принц Гарри не будут воспитывать своего ребенка как мальчика или девочку



Герцогиня Сассекская решила, что современные тенденции важнее традиций королевской семьи



В последнее время прогрессивные звезды ввели моду на нейтральное воспитание детей. То есть ребенку не говорят, что он, например, мальчик, будущий мужчина. Не покупают паровозики и машинки, не надевают шортики. А крохе дают возможность самому выбрать, кем ему хочется быть. Абсурд, конечно, но такое веяние головы снесло многим. Похоже, дело дошло до королевской семьи Британии. И благодарить за нововведения стоит, конечно, сторонницу прогресса Меган Маркл.



По сообщению американского журнала Vanity Fair, она рассказала своим друзьям, что будет "избегать половых стереотипов" в вопросах воспитания их будущего ребенка. Маркл считает, что лучше использовать свободный подход в этом отношении. Конечно, до конца не понятно, насколько далеко она пойдет. Возможно, остановится на детской комнате нейтральных цветов. Кстати, там уже все готово. Стены выкрашены нетоксичной экологичной веганской краской серых и белых оттенков. Но не исключено, что она возьмет пример с некоторых своих звездных друзей. Так, на днях голливудская актриса Кейт Хадсон заявила, что не собирается воспитывать свою новорожденную дочурку Рани, как девочку. Ей ближе "бесполый подход". Ведь понятие мальчик-девочка это все навязанные архаичные стереотипы. "Не все девочки хотят быть принцессами, некоторые хотят стать королями," - объяснила звезда.



Если так, то у будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл будет широкий простор для выбора. Взять, например, Шайло, одну из дочерей Анджелины Джоли и Бреда Питта. Она уже давно одевается как мальчик, требует, чтобы ее звали Джек. А приемные сыновья Шарлиз Терон? Что ни день, то новое платьице принцессы в блесточках - сплошное веселье. Шутки шутками, но было бы очень интересно увидеть реакцию бабули принца Гарри. Что же скажет королева Великобритании, когда узнает о таких методах воспитания представителя рода Виндзоров?



ТАТЬЯНА БЕЗРУКОВА