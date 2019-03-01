 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как из старого МиГ-21 Индия сделала истребитель, который сбил F-16
00:04 04.03.2019

Плохая новость из Кашмира превратилась для российского самолетостроения в хорошую сенсацию

Александр Ситников

Сведения о столкновении 27 февраля 2019 года между индийскими истребителями МиГ-21 "Бизон" и пакистанскими перехватчиками F-16 Fighting Falcon ("Атакующий сокол") поступают крайне противоречивые и искаженные встречными заявления. Само собой, за пределами конфликта эти события обрастают невероятными "подробностями", в том числе о целом воздушном сражении, в котором якобы участвовали эскадрильи.

Судя по всему, объективная картина еще долго будет оставаться военной тайной и предметом политических спекуляций. Впрочем, кое-что понемногу проясняется: бой, наверняка, шел над Пакистаном вблизи линии разграничения. В пользу этой версии говорит факт пленения индийского летчика, оказавшегося после катапультирования на чужой территории.

Кроме того, новость о том, что был сбит F-16, тоже находит подтверждение. Напомним, Пакистан сразу после боя твердо заявил об уничтожении сразу двух "Бизонов", ссылаясь на данные объективного мониторинга воздушного пространства. Военные из Исламабада готовы были даже обнародовать имеющую информацию, но затем резко отозвали сообщение и признали перехват только одного МиГа.

Как пишет, Стивен Тримбл, редактор издания Livefist Defence (Нью-Дели), пакистанские ВВС настолько были уверены в победе своих истребителей над старенькими МиГами, что крушение одного из своих F-16 приняли за падение второго "Бизона". То есть никто не спорит, что разбились два участника, из которых только один - МиГ-21. Да, было еще падение индийского вертолета Ми-17, но это уже другая история, не имеющая отношения к конкретному бою.

В версии Livefist Defence события развивались следующим образом: утром 27 февраля "МиГ-21 из 51-й эскадрильи ВВС Индии "Sword Arms" с помощью российской ракеты "R-73" поразил "Сокола", сразу после того, как тот сбил его товарища американской ракетой AIM-120 AMRAAM.

Потом и с одной, и с другой стороны взлетели десятки самолетов, которые кружились в своих воздушных пространствах примерно полчаса. Сражение удалось предотвратить по линии воздушного взаимодействия между двумя ядерными государствами.

Авиационный фотограф и военный аналитик Ангад Сингх, комментируя этот бой с места событий, сказал: "Это историческое событие, но я не слишком удивлен. „Бизон" - один из лучших вариантов МиГ-21. Лично я поставил бы на него все деньги, если бы знал, что за штурвалом опытный пилот".

Давид Ченциотти, итальянский эксперт The Aviationist (один из наиболее цитируемых на Западе аналитиков в области боевой авиации - авт.), тоже дал свою оценку: "Если это будет подтверждено, мы получим крайне важную информацию, поскольку бой 27 февраля еще раз доказывает, что когда речь идет о воздушном сражении, не всегда побеждает более современная и эффективная система оружия (в данном случае F-16 Block 52). Необходимо учитывать другие факторы: местность, погоду, видимость, навыки пилота, поддержку сопровождающих истребителей и самолетов радиолокационной разведки, работу наземных радаров и т. д.".

Ченциотти также добавляет: "Бизон" - это модернизированная версия российского базового истребителя МиГ-21. Хотя конструкция устарела, его низкая радиолокационная видимость, мгновенная скорость поворота и высокое ускорение, а также прицел, установленный на шлеме, в сочетании с современными ракетами класса воздух-воздух высокой дальности, являются одними из факторов, которые уже сделали модернизированный МиГ-21 угрожающим противником".

В то же время мировые СМИ вначале поставили под сомнение факт уничтожения МиГом пакистанского истребителя F-16. Однако в ответ на критические публикации руководитель индийских ВВС маршал Р. Капур твердо заявил, что именно "Бизон", а не ПВО, сбил "Сокол", и это крайне важно для Индии.

По его словам, Исламабад использовал в приграничных перехватах только самолет JF-17 Thunder Block 2 пакистанского производства. Однако ракета AIM-120 AMRAAM, с помощью которой был уничтожен МиГ-21, могла быть пущена только с F-16. Это означает переход "противника" на более серьезную технику. Добавим также, что Р. Капур продемонстрировал снимок остатка ракеты AIM-120 AMRAAM.

С одной стороны, МиГ-21, созданный еще в 1959 году, считается во всем мире авиахламом, с другой - Индия осуществила его модернизацию, подтянув начинку, включая радары и целеуказание, до уровня 4-го поколения. Вообще-то эти мероприятия совсем недавно сравнивали с реанимацией умершего, ибо 70 лет - огромный срок для истребителей.

На вопрос, почему же МиГ-21 не списали, а модернизировали, ответило индийское телевидение News Nation ("Новости нации"). В сюжете, посвященном бою 27 февраля, сказано, что "дельта-крыло ветерана Вьетнамской войны делает его не только "плохо видимым, но и невероятно маневренным самолетом. А увеличенная топливная емкость превратила старый истребитель в надежного защитника огромного индийского воздушного пространства". Таким образом, решение о программе "Бизон" полностью себя оправдало.

Во-первых, установленные на "Бизоне" системы радиоэлектронной борьбы EL/L-8222 израильской компании IAI, наряду с небольшими размерами истребителя и дельта-крылом, резко ухудшили возможности пакистанских средств ПВО по его обнаружению и перехвату. Как показали, к примеру, американо-индийские учения Cope India, в которых участвовали истребители ВВС США F-15C Eagles, "Бизон" был невидим для радаров самолетов условного противника. Это позволило ему приблизиться к ним на расстояние прямой видимости, где МиГ-21 чувствовал себя как рыба в воде.

Во-вторых, "Бизон" интегрирован с новейшими ракетами "воздух-воздух" R-27 и R-77, возможно, даже с более "навороченным" вариантом R-27ER, что делает самолет "угрожающим противником" всех истребителей 4-го поколения.

В то же время потеря одного МиГа-21 выявила его слабую сторону. Если истребитель был бы оснащен усовершенствованной системой инфракрасного поиска и слежения, какая есть на МиГ-29 и Су-30, он, вероятно, смог бы совершить противоракетный маневр. Именно недостаточная ситуационная осведомленность привела к гибели самолета. Кроме того, для бортового радара "Бизона" характерна большая сигнатура, которая и выдала его.

Вероятно, Индия пойдет еще на одну модернизацию МиГ-21. Минобороны Индии уготовили "Бизонам" роль первых воздушных защитников, которые, бесспорно, серьезно ослабят ВВС Пакистана, даже если погибнуть смертью храбрых. После чего за господство в воздухе начнут сражаться более эффективные истребители МиГ-29 и Су-30.

Отметим также: как только первые новости "о победах F-16" пришли из Пакистана, американские СМИ сразу же раструбили, что "Атакующий сокол" легко справился сразу с двумя прославленными русскими МиГами. Причем, информация подавалась в свете того, что сражение произошло ровно через неделю после презентации корпорацией Lockheed Martin истребителя "F-21 (на самом деле речь идет о F-16E - авт.) для Индии и из Индии". Кстати, "Свободная Пресса" об этом подробно рассказывала.

И вот американское издание Military Watch, опираясь уже на информацию от 28 февраля, пишет: "Хотя перспективы выбора F-21 выглядели несколько призрачными в свете передовых возможностей конкурентов, индийский опыт боев с самолетом F-16 на пакистанском фронте, а также с учетом недавних заявлений ВВС Индии об уничтожении пакистанского „Сокола", приобретение F-21 заказчиками из Нью-Дели становится почти невероятным".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551647040
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