Отказ Украины от участия в "Евровидении" в этом году - это неслыханный позор, - Tageszeitung

06:30 04.03.2019

Упущенный шанс

Отказ Украины от участия в "Евровидении" в этом году - это "неслыханный позор для лиц, несущих в стране политическую ответственность, ведь и в этот раз они не смогли устоять перед соблазном превратить сцену в место - очередного - политического конфликта", считает журналистка немецкого издания Die Tageszeitung Барбара Эртель.



"Вероятно, никто (...) не будет всерьез отрицать того, что для Киева ввиду продолжительного вооруженного конфликта на востоке Украины отношения с соседней страной являются с любой точки зрения минным полем. Однако (...) использовать деятелей искусства в собственных целях, да еще во время предвыборной президентской кампании, просто-напросто неприемлемо", - уверена журналистка.



Именно это, пишет Эртель, осознали певцы, выступив против подобных попыток. "Часть гражданского общества, дающая отпор "тем, кто наверху" - это по-настоящему хорошая новость посреди этой нелепой украинской грызни", - отмечает издание.



Однако, пишет журналистка, отказ Украины от участия в конкурсе это и "упущенный шанс". "В конце концов, "Евровидение" - это и возможность для встреч и общения между людьми, какими бы испорченными ни были отношения между правительствами их стран. Если верить инсайдерам, в прошлом это получалось весьма хорошо", - резюмирует Эртель.



1 марта 2019 г.

Барбара Эртель | Tageszeitung