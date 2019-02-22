Тойдиев разоблачил схему наркотрафика Киргизия-Россия (герыч в обмен на угнанные авто) и... сразу погиб

06:59 04.03.2019

Смерть Тойдиева – несчастный случай или…



В прошлом году в средствах массовой информации было обнародовано письмо, предположительно от Арсланбека Тойдиева. В письме говорится, что если он погибнет случайно или в результате насилия, то виновных нужно искать среди людей, занимающих руководящие должности в Министерстве внутренних дел. Отмечалось, что в смерти Тойдиева заинтересованы заместитель министра Данияр Абдыкаров и его подчиненные. В письме говорится, что занимающие руководящие посты люди, в том числе Абдыкаров, организовали черный рынок авто, угнанных в России. Также отмечается, что машины направляются в Таджикистан через Казахстан и Кыргызстан, где обмениваются на наркотики. А наркотики отправляются в Россию. Становится очевидно, что Тойдиев неспроста сделал такое обращение, ведь он по неизвестным причинам погиб в ДТП. 17 февраля примерно в 8:00 на пересечении улиц Дэн Сяопина и Интергельпо машина марки "Lexus GX470" врезалась в столб и 34-летний Арсланбек Тойдиев погиб. Сообщается, что в машине находилась и 39-летняя М. А. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Соответствующим органам следует расследовать – причастен ли к этому происшествию Абдыкаров или нет.



Источник: газета "Фабула пресс" №4 от 22.02.2019 / стр. 3