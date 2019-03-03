Французских джихадистов только за смертью посылать. Из Сирии их отправляют в Ирак, где будут судить

07:41 04.03.2019

Десятки граждан Евросоюза, воевавших на стороне Исламского государства (ИГ, запрещено в РФ) и захваченных в плен в Сирии, отправлены в Ирак. Адвокаты семей задержанных бьют тревогу, но, согласно опросу Odoxa Dentsu consulting, семь французов из десяти одобряют этот шаг. Уехать на войну в Сирии для сторонников радикального ислама было нелегко, вернуться оказалось еще труднее, констатирует корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



Выходцы из Европы - лишь малая часть потенциальных преступников, выдачи которых добился Ирак. В общей сложности это около 280 человек, среди них в основном иракские граждане. На родине всех их ждет суд, а многих- весьма вероятно - смертная казнь. Под вопросом до недавнего времени оставалась судьба иностранцев, отправившихся в Сирию и Ирак воевать.



Согласно данным журналиста Le Figaro Жоржа Мальбрюно, уже 95 французских граждан отправлены курдскими ополченцами в Ирак. Во время визита во Францию 24 февраля президент Ирака Бархам Салех подтвердил, что "их обвиняют в преступлениях против иракцев, имущества Ирака, они будут судимы по иракским законам в соответствии с правилами международного правосудия".



Французская юстиция согласна с принципом, по которому преступники должны быть судимы за свои преступления именно там, где они их совершили.

Для того чтобы юрисдикция Ирака могла быть применена, достаточно даже того факта, что задержанные пересекли иракскую территорию, чтобы добраться до Сирии. Иракский закон предусматривает высшую меру наказания за сам факт принадлежности к "террористической группе". Казнь в Ираке не отменена, и местные суды не останавливаются перед вынесением смертных приговоров.



Разумеется, Франция добилась оговорки, что смертная казнь не будет применена к ее гражданам, судимым в Ираке.

Это подтвердила министр юстиции Николь Беллубе: "Наша страна не приемлет смертной казни, если это не будет учтено в Ираке, мы вмешаемся, чтобы просить ее отмены". Уже сейчас известны результаты первых процессов, прошедших в Багдаде. 27-летняя француженка Мелина Бугедир, супруга джихадиста и сотрудница исламистской полиции нравов, просила суда на родине, но получила приговор в Ираке. Суд высказался за ее пожизненное заключение, как и в случае ее с соотечественниками 28-летней Джамилой Бутуто и 58-летним Ласеном Гебуджом. На практике им предстоит провести по 20 лет в иракской тюрьме.



Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил, что никакой государственной программы возвращения "сирийских беглецов" не существует, и если кто-нибудь из них вернется на свой страх и риск, то при пересечении границы окажется в тюрьме.



Решение французских властей оставить своих граждан там, куда они добровольно отправились с преступной целью, встретило одобрение французов. Согласно опубликованному в пятницу опросу Odoxa Dentsu consulting, 82% согласны с тем, что джихадистов надо судить в Ираке. Проще и дешевле послать их в иракскую тюрьму и, возможно, на смерть, чем возвращать, лечить, следить за ними, вести разъяснительную работу и вновь получить на своей территории "бомбы замедленного действия",



Выдача французов иракским властям стало одним из ответов на объявленный уход американцев из Сирии.

Президент США Дональд Трамп предложил европейцам разобрать "своих джихадистов", угрожая в противном случае выпустить их на свободу. В пику американскому президенту президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение, одобренное большинством сограждан.



Адвокаты, нанятые семьями задержанных в Сирии джихадистов, обратились в Комитет по правам ребенка ООН. Они требуют от французского правительства "взять на себя ответственность и защитить этих детей от голода и неизбежной смерти". Однако в большинстве французы не желают возврата на свою территорию ни взрослых джихадистов, ни даже их детей. 89% высказывали крайнюю озабоченность подобной перспективой.



Раздаются, однако, и голоса сомневающихся в правильности избранной тактики. Если джихадисты умрут в пожизненном заключении, Франция, вероятно, не станет их жалеть. Но условия содержания в иракских тюрьмах не обеспечивают полной безопасности. Ситуация в стране напряженная. Заключенные уже не раз вырывались на свободу благодаря сообщникам. В этом смысле разумнее, как говорил премьер-министр Эдуар Филипп, было бы иметь преступников под боком, в собственных тюрьмах. Кроме того, речь идет не об окончательном решении проблемы - максимум через 20 лет снова встанет вопрос о возвращении на родину тех, кто отбудет срок наказания. Впрочем, эта головоломка достанется в наследство уже новому президенту Франции.



Алексей Тарханов

"Коммерсантъ" от 03.03.2019, 14:09