Находящийся при смерти 82-летний алжирский елбасы - Бутефлика в 5-й раз зарегестрировался кандидатом в президенты

07:44 04.03.2019

Алжирцы не хотят голосовать за пустое место

82-летний Абдель-Азиз Бутефлика снова зарегистрировался в качестве кандидата в президенты



Вчера в Алжире завершился прием заявок от кандидатов на участие в президентских выборах, намеченных на 18 апреля. До последнего момента оставалось загадкой, пойдет ли на пятый президентский срок действующий глава государства Абдель-Азиз Бутефлика. Но вечером его заявка была подана в избирком. 2 марта президенту исполнилось 82 года, и в тот же день появилась информация, что он находится в критическом состоянии в больнице Женевы. В пятницу десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы алжирских городов под лозунгом "Нет пятому сроку!", протесты продолжались и в воскресенье.



3 марта истек срок подачи документов в алжирский избирком. К утру вчерашнего дня документы подали только двое из 101 кандидата, заявившего о намерениях включиться в президентскую гонку. Остальные тянули до последнего. Главной интригой стало, какое решение примет отпраздновавший свой 82-й день рождения действующий президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика. О том, что правящая партия "Фронт национального освобождения" хочет выдвинуть его своим кандидатом на выборах, было известно еще в январе. Но только 10 февраля было опубликовано письменное заявление самого Абдель-Азиза Бутефлики. Он заверил алжирцев в своей готовности еще пять лет управлять страной, однако на публике президент так и не появился.



Примечательно, что с того момента, как он произнес президентскую клятву в 2014 году, народ видел своего президента всего несколько раз. В 2013 году после перенесенного инсульта он передвигался только в инвалидном кресле, с трудом говорил и избегал публичности.



Выдвижение престарелого и больного политика на пятый президентский срок было воспринято алжирцами как оскорбление.

"Нет пятому сроку!" - под таким лозунгом вышли граждане Алжира на улицы столицы и других городов 22 февраля. Мирные демонстрации были разогнаны полицией. Протесты то здесь, то там вспыхивали всю прошлую неделю и продлились вплоть до 3 марта. Самыми активными были студенты. Журналисты выступили против решения медиабоссов не освещать акции протеста. В итоге о демонстрациях 1 марта, в которых приняли участие около 800 тыс. человек, сообщили даже государственные телеканал и новостное агентство. По их информации, протесты в основном носили мирный характер и лишь к вечеру в столице произошли потасовки между демонстрацией и полицией. Более 180 человек обратились за медицинской помощью, в том числе полицейские. Десятки человек были задержаны. 3 марта из-за протестов в столице временно прекратило работу метро.



Протесты случались в Алжире и раньше. В том числе и в 2011 году, когда в соседних арабских странах происходила смена режима. Но в Алжире массовые выступления быстро сошли на нет. Тогда еще вполне дееспособный Абдель-Азиз Бутефлика отменил действующее в стране с 1992 года чрезвычайное положение, приказал снизить цены на продукты и повысить зарплаты некоторым категориям населения. Идти на крайние меры по примеру своих соседей алжирцы не захотели. В этот раз протесты приняли другой масштаб.



По словам исследователя истории стран Северной Африки Каримы Диреш, алжирское общество получило прививку от массовых протестов, когда волнения в конце 1980-х годов обернулись десятилетием гражданской войны. Ее цена - около 200 тыс. погибших, десятки тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. Казалось, что страх перед хаосом лишил алжирцев стремления к коллективной мобилизации, они не выйдут на улицу, но "высокомерные пустые заявления и маскарад пустого места" вместо реального президента заставили граждан страны пересмотреть свою позицию. "Режим переоценил терпение алжирского народа",- сказала госпожа Диреш в интервью французской газете Le Monde.



До 3 марта у правящей элиты еще был шанс передумать. Благовидным предлогом могло стать состояние здоровья президента.



Однако в воскресенье вечером стало известно, что в избирком поданы все необходимые для выдвижения господина Бутефлики документы, среди которых декларация о доходах и справка о состоянии здоровья.

В конце февраля Абдель-Азиз Бутефлика отправился на медицинское обследование в Женеву. К утру воскресенья о возвращении домой президента было ничего неизвестно. Напротив, в арабских СМИ появилась информация, что он находится в критическом состоянии. Госпиталь, где, как утверждалось, находится президент, эту информацию не подтвердил и не опроверг. Зато появились сообщения о смене главы предвыборного штаба президента. Вместо занимавшего этот пост бывшего премьер-министра Абдель-Малика Салляля был назначен министр транспорта Абдель-Гани Заалян.



"Неучастие Бутефлики в выборах по той или иной причине было бы лучшим решением. Это помогло бы избежать эскалации протестов",- сказал "Ъ" руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Василий Кузнецов. В противном случае, подчеркнул эксперт, предсказать развитие событий очень трудно. "Мирный протест, который сейчас сопровождается песнями и танцами, может перерасти в жесткие столкновения. Кроме того, у этих протестов, как и у оппозиции в целом, нет лидера - непонятно, какие силы возобладают. Уже сейчас звучат лозунги исламистов, которые по-прежнему достаточно влиятельны в Алжире",- отметил эксперт. Он не исключил массовый бойкот выборов со стороны населения или протестное голосование. В экспертной среде в Алжире обсуждают и возможность переноса выборов. По мнению Василия Кузнецова, нельзя исключать, что среди правящей элиты будут приняты разумные решения, тем более что многие понимают необходимость перемен.



Снижение цен на нефть, на которую приходится более 95% экспорта страны, болезненно отразилось на экономике Алжира. Валютные резервы сократились за пять лет более чем в два раза, алжирский динар потерял около 40% своей стоимости по отношению к доллару, почти треть молодежи - безработные.



Как считает Василий Кузнецов, среди правящей элиты, как и среди оппозиции, нет единства и, чтобы сохранить баланс интересов, она вынуждена пока цепляться за Абдель-Азиза Бутефлику в качестве президента. "Вопрос не в Бутефлике, хотя он оказывал раньше значительное влияние на происходящее в стране, в целом система власти здесь "корпоративна" (две правящие партии, разные группы интересов). Важно, какой выбор сделает правящая элита в будущем, какие силы возьмут верх. Страна нуждается в реформах политических и социально-экономических, большей открытости, но выдержит ли эти перемены система, какой бы устойчивой она ни была,- большой вопрос",- сказал эксперт. Он подчеркнул, что с уходом Бутефлики окончательно уйдет с политической сцены поколение борцов за независимость страны. "Идеология Алжира держится на культе войны за независимость, как в СССР все строилось вокруг Октябрьской революции. Алжиру придется пережить свою "перестройку"",- считает эксперт.



Марианна Беленькая

4 марта 19