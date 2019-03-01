США запускают на Ближний Восток "Троянского коня", - В.Мухин

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07:51 04.03.2019

Гуманитарные операции в Сирии Москва рассматривает как новую форму применения войск

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов пообещал ответить на новые угрозы со стороны США. Фото с официального сайта Министерства обороны РФ
Подготовка к выводу американских войск из Сирии не мешает пока США проводить там жесткую политику, направленную против гуманитарных планов официального Дамаска и Москвы. Такая политика, по оценкам экспертов, вписывается в разрабатываемую Пентагоном новую стратегию ведения военных действий "Троянский конь". О ней в минувшую субботу на конференции, посвященной развитию военной стратегии, рассказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, суть стратегии "Троянский конь" "заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колоны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО (высокоточное оружие. – "НГ") по наиболее важным объектам" в одной из стран, против которой Вашингтоном планируется агрессия. Как считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев, все это сейчас наблюдается в Сирии, где "пятой колонной" для американцев служат боевики непримиримой оппозиции, которых поддерживают США: "И Пентагон, и его союзники, в том числе Израиль, не раз наносили удары ВТО не только по объектам террористов, но и по позициям сирийских правительственных сил с целью дестабилизировать обстановку и понизить дееспособность войск, подчиненных официальному Дамаску".

Генерал уверен, что эти элементы стратегии Пентагон демонстрирует сейчас и в ситуации, связанной с удержанием в лагере Эр-Рукбан около 40 тыс. сирийских беженцев в незаконно оккупированной в Сирии 55-километровой зоне Эт-Танф.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, положение беженцев в лагере "невыносимое и продолжает ухудшаться". При этом, по данным Международного комитета Красного Креста, большинство обитателей лагеря "в ходе опроса изъявили желание покинуть зону Эт-Танф и возвратиться к местам прежнего проживания".

В то же время в минувшую субботу США ответили отказом на просьбу России и Сирии пропустить транспорт в зону Эт-Танф для вывоза беженцев. Генерал Мизинцев считает, что американская сторона это сделала для того, чтобы показать, как она якобы защищает их от репрессий "сирийского режима". И это главный аргумент обоснования присутствия там войск США.

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Защита беженцев используется США как главный
аргумент для обоснования присутствия американских
войск в Сирии. Фото с сайта www.dvidshub.net
О поддержке американцами в Сирии "пятой колонны" говорят и данные, "полученные Дамаском от дружественных представителей иракских спецслужб". Военные источники сообщили "НГ", что "в Эт-Танф под охраной военных США направлены через Иорданию 200 боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ. – "НГ"), сдавшихся в районе населенного пункта Эль-Багуз Эль-Фокани на Восточном берегу Евфрата. Их возможной целью является проведение диверсий против расположенных по периметру подконтрольной США 55-километровой зоны сирийских правительственных подразделений".
Обращается внимание и на то, что еще несколько сотен террористов были негласно направлены американскими военными небольшими группами через Евфрат на сирийскую территорию из Ирака. "Их семьи в качестве заложников увезены американцами в лагерь Эль-Хол в провинции Эль-Хасака", – отмечается в сообщении.

"Если ячейки ИГ опять активизируются, это может стать причиной долговременного присутствия стран коалиции во главе с США в Сирии. И вряд ли следует ожидать в ближайшем будущем передачи оккупированных ими территорий режиму Башара Асада", – уверен военный эксперт полковник Шамиль Гареев.

По его мнению, "в Сирии остается опасность дестабилизации", так как ИГ и другие террористические группировки просочились на контролируемый Дамаском Западный берег Евфрата, а также обосновались в зоне деэскалации (ЗД) Идлиб, где проживает около 3 млн человек. "Террористы каждодневно осуществляют провокации против правительственных войск. И Минобороны РФ не раз заявляло, что в зоне возможно применение боевиками химоружия, с тем чтобы потом обвинить правительство Асада. Это будет для США поводом опять начать обстреливать сирийские военные объекты высокоточными ракетами и авиационными бомбами", – считает Гареев.

Как сообщил в субботу Валерий Герасимов, Россия готова ответить на подобные амриканские стратегии. По его словам, основой ответа является "стратегия активной обороны", которая, с учетом оборонительного характера российской военной доктрины, предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства. "Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди", – добавил начальник Генштаба.

Конечно, вряд ли "стратегия активной обороны" будет применяться РФ в Сирии напрямую против США. Однако против поддерживаемых ими боевиков ИГ и других незаконных террористических формирований – безусловно.

Генерал армии уточнил, что в РФ разработана "стратегия ограниченных действий по защите ее интересов за пределами национальной территории". "Основой реализации стратегии является создание самодостаточной группировки войск на базе формирований одного из видов вооруженных сил, обладающих высокой мобильностью и способных внести наибольший вклад в решение поставленных задач. В Сирии такая роль отведена формированиям Воздушно-космических сил", – сказал Герасимов.

Как сообщают военные источники, в Сирии сосредоточено около 30 боевых самолетов. Пока авиация активно не применяется. Наличие такой группировки может свидетельствовать о том, что Москва и Дамаск и, возможно, Иран и Турция готовят операцию против ИГ и других групп непримиримых боевиков в ЗД Идлиб, о чем не раз сообщали официальные лица в сирийском руководстве.

Помимо этого, в Сирии сейчас задействовано два батальона военной полиции, которые выполняют миротворческие и другие гуманитарные задачи. Не исключено, что с их участием планируются гуманитарные операции, подобные тем, что имели место в конфликтных зонах вблизи Дамаска и на севере страны. В связи с этим Герасимов заявил в субботу о том, что "в Сирии впервые была разработана и апробирована новая форма применения вооруженных сил – гуманитарная операция". Он уточнил, что "в Алеппо и Восточной Гуте в сжатые сроки пришлось планировать и проводить мероприятия по выводу мирного населения из зоны конфликта одновременно с выполнением боевых задач по разгрому террористов". Возможно, проведение подобной операции Генштаб планирует и в ЗД Идлиб, а также на других территориях, которые не подконтрольны официальному Дамаску.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
4 марта 19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551675060
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