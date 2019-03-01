Тайбэй сдаваться не намерен. Военная политика современного Тайваня жестко привязана к действиям США, - А.Шитов

07:56 04.03.2019 Единственной причиной, по которой до сегодняшнего дня на острове Тайвань де-факто сохраняется не находящееся под юрисдикцией КНР государственное образование – Китайская Республика, является военно-политическое покровительство, неизменно оказываемое Тайбэю со стороны Вашингтона.



"ЧЕРНЫЙ ХОД" НА МЯТЕЖНЫЙ ОСТРОВ



30 ноября 1949 года руководимая Коммунистической партией Китая (КПК) Народно-освободительная армия вступила в последнюю гоминьдановскую столицу на территории континентального Китая – город Чунцин, а руководители гоминьдановского правительства перебрались на Тайвань.



Не желая военного поражения своих гоминьдановских союзников, Соединенные Штаты в декабре 1954 года заключили с ними Договор о взаимной обороне, который вступил в силу в марте 1955 года. Он действовал до тех пор, пока 1 января 1979 года Вашингтон не прекратил дипломатические отношения с Китайской Республикой в связи с официальным установлением в тот же день дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой.



Однако, стремясь сохранить отношения с тайваньскими властями, Сенат и Палата представителей Конгресса США 28 и 29 марта 1979 года соответственно утвердили Закон об отношениях с Тайванем, а президент США Джимми Картер 10 апреля 1979 года подписал его. Закон действует до сих пор.



В данном документе США декларировали признание принципа "одного Китая", к чему их обязывало соответствующее положение Китайско-американского коммюнике об установлении дипломатических отношений, подписанного 16 декабря 1978 года. В связи с этим субъектом отношений с США со стороны Тайваня в указанном документе называются "властные органы Тайваня", а не, скажем, "правительство Тайваня". Поддержание же неофициальных, но де-факто дипломатических отношений США с тайваньской стороной закон возлагает на Американский институт на Тайване – специально учрежденную для этих целей в январе 1979 года некоммерческую общественную организацию.



Согласно Закону об отношениях с Тайванем, Вашингтон взял на себя обязательство предоставлять Тайбэю оборонительные средства и содействовать обеспечению обороны острова в случае возникновения внешних угроз общественной либо экономической системе Тайваня. При этом характер и объем предоставляемых американской стороной оборонительных средств и американского содействия обеспечению обороны Тайваня определяются президентом и Конгрессом США.



Исследователь подчиненного МИД КНР Китайского НИИ международных проблем Ян Сиюй по этому поводу отметил, что если представить существовавшие ранее официальные, дипломатические отношения между США и Тайванем "главным входом", то сохраняющиеся поныне неофициальные отношения, в том числе военные связи между ними, являются не чем иным, как "черным ходом". И когда после прекращения американо-тайваньских дипломатических отношений 1 января 1979 года, заметил он, "главный вход" оказался "наглухо заколочен", "черный ход" был просто "прикрыт", и теперь в зависимости от того, насколько в этом нуждается Тайбэй и насколько это выгодно Вашингтону, "приоткрывается" то шире, то уже.



Между тем КНР и США в свое время договаривались о том, что пресловутый "черный ход" – военные связи между Вашингтоном и Тайбэем – однажды должен быть так же, как и "главный вход", "заколочен наглухо".



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Тайбэй активно продолжает наращивание боевого

потенциала своих Военно-морских сил.

Фото со страницы президента Тайваня в Twitter Следует также отметить, что 17 августа 1982 года КНР и США подписали "Коммюнике 17 августа" – Китайско-американскую декларацию о решении проблемы продажи оружия Тайваню Соединенными Штатами Америки. Так же как и в китайско-американском Шанхайском коммюнике от 28 августа 1972 года и в Китайско-американском коммюнике об установлении дипломатических отношений от 16 декабря 1978 года, в "Коммюнике 17 августа" Соединенные Штаты подтвердили, что не намерены нарушать суверенитет и территориальную целостность Китая, вмешиваться в его внутренние дела и проводить политику "двух Китаев" либо "одного Китая и одного Тайваня". Что касается "решения проблемы продажи оружия Тайваню", то в "Коммюнике 17 августа" были зафиксированы три "обещания" Вашингтона Пекину: по своим тактико-техническим характеристикам и в количественном выражении оружие, которое США будут в дальнейшем продавать Тайваню, не должно превосходить то оружие, которое США уже продали Тайваню за период с 1 января 1979 года до 17 августа 1982 года; США готовы "постепенно сокращать" продажу оружия Тайваню; "в течение определенного времени" США "окончательно решат проблему продажи оружия Тайваню".

Прошло более 36 лет, но "обещания", данные американцами Китайской Народной Республике и зафиксированные в "Коммюнике 17 августа", так и не выполнены, и через "калитку" "черного хода" американо-тайваньских военных связей до сих пор "проносят" то, что укрепляет военный потенциал Тайваня и сильно раздражает Китай. По сообщению портала MigNews.com, в 2008–2015 годы Тайвань был самым активным покупателем военной продукции США и в среднем закупал их вооружений на 2 млрд долл. в год.



ОРУЖИЕ ИДЕТ ШИРОКОЙ РЕКОЙ



Закупку американских вооружений Тайбэй продолжает до сих пор. Так, в марте 2017 года бывший министр обороны Тайваня Фэн Шикуань объявил о размещении на острове закупленных в США зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" РАС-3 в ответ на усиление военного присутствия КНР в Южно-Китайском море.



По сообщению Минобороны Тайваня, которое с 23 февраля 2018 года возглавляет Янь Дэфа, 17 июля 2018 года состоялась церемония принятия на вооружение тайваньской армией американских ударных вертолетов АН-64Е "Апач". Поставки 30 таких машин были выполнены ранее: одна была потеряна в результате авиакатастрофы, тогда как остальные к июлю 2018 года были освоены тайваньскими экипажами и введены в строй.



А уже 25 сентября 2018 года МИД КНР заявил протест по поводу озвученных днем ранее планов Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности МО США продать Тайваню американскую военную продукцию на сумму 330 млн долл. как нарушающих суверенитет и территориальную целостность Китая.



По образному выражению китайского американиста, доцента Института международных отношений Народного университета в Пекине Дяо Дамина, суверенитет и территориальная целостность Китая – это та "красная линия" в отношениях КНР и США, открыто переходить которую Соединенные Штаты не решаются, однако своими действиями, связанными с поддержкой тайваньских властей в той или иной форме, то и дело опасно "ходят по краю", "наползают" на эту "красную линию" и "заступают" за нее.



Жесткая реакция китайского МИДа, призвавшего США отменить планы масштабных поставок военной продукции на Тайвань и в принципе прекратить военные связи с ним, дабы не наносить еще большего ущерба китайско-американским отношениям, миру и стабильности в зоне Тайваньского пролива, имеет под собой основания, поскольку в перечень предполагаемых новых американских военных поставок включена продукция, предназначенная для укрепления боевого потенциала ВВС Тайваня: запчасти и комплектующие для истребителей F-16 и F-5, транспортных самолетов С-130, а также для первого многоцелевого сверхзвукового истребителя тайваньского производства AIDS F-CK-1 "Цзинго", принятого на вооружение в 1994 году. Более того, по сообщению тайваньских СМИ, в планах действующей тайваньской администрации – закупки новейших американских истребителей F-35.



31 октября 2018 года МИД КНР снова призвал США побыстрее прекратить любые контакты и военные связи с Тайванем, а также продажу ему вооружений. На этот раз причиной заявления китайского МИДа стала проходившая с 28 до 30 октября 2018 года в Аннаполисе, штат Мэриленд, Американо-тайваньская конференция по вопросам обороны и промышленности, в рамках которой Руперт Хэммонд-Чемберс, президент созданной в 1976 году для развития торговых и деловых отношений между США и Тайванем некоммерческой организации "Деловой совет США и Тайваня", заявил, что Вашингтон охотно поможет Тайбэю в укреплении его оборонного потенциала и что американская администрация планирует в ближайшее время начать новый этап поставок вооружений на Тайвань.



Следует при этом отметить, что Тайвань не только закупает у Соединенных Штатов боевые системы и материально-технические средства для их эксплуатации. Тайваньские системы технического обеспечения процесса боевого управления войсками с автоматизированными функциями управления, контроля, связи, сбора и компьютерной обработки информации, а также наблюдения и разведки C4ISR глубоко сопряжены с американскими. Как рассказала недавно старший полковник НОАК Ли Ли, профессор Университета обороны НОАК, в последние годы тайваньские ВС настойчиво стремятся создать собственную единую структуру боевого управления, а США поставляют им большое количество терминальных серверов для передачи, приема и распределения информации.



Благодаря современным технологиям, позволяющим оборудовать соответствующими платами для приема информации любое тайваньское орудие и бронемашину, рассказывает старший полковник Ли Ли, в тайваньских вооруженных силах формируется единая, всеобъемлющая, мобильная информационная система боевого управления, что дает возможность войскам получать информацию с американских спутников и с тайваньских разведывательных самолетов в режиме реального времени. Более того, отметила она, США могут продавать тайваньским ВС и "облачные" серверные технологии, которые в отличие от выделенных терминальных серверов обеспечивают еще более масштабную передачу и хранение информации.



По мнению китайского эксперта Дяо Дамина, закупая американское вооружение, тайваньцы таким образом в принципе платят США за свою защиту – попросту говоря, покупают эту защиту у американцев.



БЕЗРАЗЛИЧИЕ ТРАМПА



Примечательно, что в нашумевшей книге редактора Washington Post, известного в США еще по Уортергейту журналиста-расследователя Боба Вудворда "Страх. Трамп в Белом доме", приводится циничное и прагматичное высказывание президента США Дональда Трампа на одном из совещаний в Белом доме: "Что мы, США, можем получить от защиты Тайваня?" По мнению Центрального телевидения Китая, такая постановка вопроса свидетельствует о безразличии Трампа к судьбе Тайваня и о стремлении получить выгоду исключительно для США за счет возможного "размена" мятежного острова в "торге" с континентальным Китаем.



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Вооруженные силы Тайваня широко привлекаются и для

ликвидации последствий стихийных бедствий.

Фото со страницы президента Тайваня в Twitter Вместе с тем, как полагает китайский американист Дяо Дамин, неизбежным закупкам Тайванем американских вооружений сопутствуют серьезные проблемы, в первую очередь связанные с тем, что закупленное вооружение нередко не эксплуатируется и попросту простаивает. Китайский военный эксперт Ли Ли добавляет, что зачастую американцы продают на Тайвань отработанную, по сути, бесполезную технику, из-за чего, по ее словам, Тайвань, например, называют свалкой подержанных американских боевых кораблей.

По словам старшего полковника Ли Ли, за период с 2002 года по настоящее время состоялось 16 контактов между США и Тайванем в рамках так называемой теневой дипломатии, но тем не менее всякий раз подобные контакты осуществлялись на достаточно высоком уровне, например, на уровне представителей отраслей оборонной промышленности. Цель таких контактов, считает Ли Ли, в том, чтобы увеличить продажу на Тайвань американских высокотехнологичных вооружений с целью замены тех, которые тайваньцы закупили в США около 20 лет назад и у которых уже вышли сроки эксплуатации.



Эта же причина – истекшие сроки эксплуатации ранее закупленных в США боеприпасов, добавляет Ли Ли, вынуждает тайваньские вооруженные силы проводить многочисленные военные учения, в ходе которых эти устаревшие боеприпасы и расходуются. Так, в 2017 году, рассказывает она, только в ходе одних учений тайваньскими военными было выпущено более 150 ракет. Тайваньцы, замечает старший полковник НОАК Ли Ли, вложив в свое время миллиарды долларов в американское оружие и боеприпасы, теперь имеют лишь "кучу старья". Кроме того, считает Ли Ли, Америка продает Тайваню вооружение и военное снаряжение дороже, чем другим государствам, поэтому Тайбэй нередко вынужден покупать американскую военную продукцию в рассрочку. Например, рассказывает Ли Ли, в 2001 году Тайвань заказал в США восемь



дизель-электрических подводных лодок, но до сих пор тайваньцы не могут полностью расплатиться за этот заказ согласно графику платежей, изначально указанному в двустороннем соглашении.



СТРАХ НАД ОСТРОВОМ



Китайские эксперты Ли Ли и Дяо Дамин сходятся в одном: вкладывать огромные средства в американское вооружение, а потом утилизировать или просто не эксплуатировать приобретенное и вновь тратить колоссальные средства для обновления своего арсенала тайваньцев вынуждает чувство страха по поводу того, что Соединенные Штаты, в действительности относящиеся к Тайваню как к своей "стратегической пешке" в большой игре с континентальным Китаем, при необходимости могут просто пожертвовать Тайбэем ради компромисса с Пекином. Именно это чувство страха, по мнению экспертов из КНР, и заставляет тайваньские власти мириться и с устаревшей американской техникой, и с высокими ценами на нее, а также заставляет их "тяготеть к Америке, отдаляясь от континентального Китая".



В то же время в последние десятилетия смысл поддержки, которую США оказывают тайваньским властям, принципиально изменился. Как считает китайский исследователь Ян Сиюй, в основе американской политики продажи вооружений Тайваню лежат не только бизнес-интересы американского военно-промышленного комплекса, но и стратегический расчет. В связи с этим Ян Сиюй рассказывает, что до 1990-х годов продажа Соединенными Штатами вооружений Тайваню была нацелена на поддержание фактического военного баланса между ним и континентальным Китаем, однако по мере экономической и военной модернизации КНР о каком-либо военном "балансе" между ними говорить более не приходится, и целью продолжающихся американских военных поставок является стимулирование тайваньских властей к самостоятельному обеспечению собственного военного потенциала, пускай не в качестве эквивалентного, но все же значимого противовеса континентальному Китаю.



Как рассказывает китайский военный эксперт Ли Ли, после избрания на пост президента Тайваня в мае 2016 года Цай Инвэнь объявила о необходимости развивать свою оборонную промышленность. Тогда же появился рассчитанный на 15 лет план по производству собственных вооружений, в котором в том числе говорится о необходимости постройки 60 малых быстроходных ракетных катеров и подлодок.



Впрочем, как рассказала журналистам старший полковник НОАК Ли Ли, для постройки гражданских судов Тайвань действительно располагает определенными промышленными и технологическими возможностями, но для военного судостроения этих возможностей недостаточно. В итоге, по ее мнению, амбициозные военно-промышленные планы нынешней тайваньской администрации скорее рассчитаны на придание себе политического веса. Ведь, как говорит политолог Дяо Дамин, рейтинг президента Тайваня составляет лишь примерно 33,6%, и она испытывает серьезное внутриполитическое давление, которое объективно усилилось после поражения возглавляемой ею Демократической прогрессивной партии (ДПП) на муниципальных выборах в конце ноября 2018 года.



По словам Дяо Дамина, тайваньские судоверфи в основном сосредоточены в порту Цзилун на севере Тайваня и в южнотайваньском порту Гаосюн. При этом строительство боевых кораблей осуществляется главным образом на верфях Гаосюна, где, как сообщило в сентябре 2018 года Центральное телевидение Китая, началось строительство первой тайваньской безэкипажной субмарины. Строительство ее осуществляется с участием японских специалистов, руководящих сварочными работами. Возможно, в этом проекте также примут участие компании из США.



Дяо Дамин рассказывает, что судоферфь "Цинфу" в Гаосюне уже "прославилась" скандальной историей. В 2017 году судоверфь обанкротилась из-за финансовых махинаций, и это стало причиной провала проекта строительства по американской лицензии шести минных тральщиков типа "Оспрей", подрядчиком по которому как раз и выступала "Цинфу". Дяо Дамин заметил, что, возможно, этот негативный опыт помешает и амбициозным планам администрации Цай Инвэнь по строительству собственных субмарин.



РАКЕТНАЯ УГРОЗА ПЕКИНУ



Планы действующих тайваньских властей по развитию национального военно-промышленного комплекса, однако, не ограничиваются военно-морскими вооружениями.



В частности, 30 октября 2018 года на сайте тайваньской газеты "Ляньхэбао" появилось сообщение о том, что администрация Цай Инвэнь утвердила план серийного производства в 2019 году ракет средней дальности "Юнь Фэн" с дальностью пуска свыше 1200 км. Как сообщалось, на первом этапе планируется изготовить 10 пусковых установок, способных произвести одновременно пуск до 15–20 ракет. Причем основные позиционные районы этих ракетных комплексов будут оборудованы в северной и центральной частях Тайваня. С другой стороны, головная организация по вопросам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства обороны Тайваня – Институт науки и технологий Чжуншань – опровергла данную информацию. Представитель организации, раскинувшейся на площади 300 га в 40 км к юго-западу от Тайбэя и располагающей шестью научно-исследовательскими институтами и четырьмя научными центрами, заявил, что институт не работает над программой с названием "Юнь Фэн".



Комментируя эту ситуацию, китайский военный эксперт Ли Ли указывает, что программа создания ракеты средней дальности наземного базирования на Тайване действительно существует, но поскольку этап основных испытаний еще не завершен и ракета не принята на вооружение, официально об этой программе не объявляется. Тем более что и прежде Институт науки и технологий Чжуншань неоднократно менял названия программ, над которыми работал.



Ли Ли также считает, что, возможно, сейчас у тайваньцев появились научно-технические возможности для возобновления и успешного завершения ранее замороженной программы создания баллистической ракеты средней дальности класса "поверхность–поверхность" и что реализовать эту программу они могут, к примеру, на базе зенитной ракеты "Тянь Гун – 2" с дальностью пуска 200 км (серийное производство этой ракеты началось в 1997 году).



По мнению китайского военного эксперта, в последние годы тайваньцы добились серьезных успехов в разработке ракетных технологий. По словам старшего полковника Ли Ли, в Китае хорошо известна тайваньская ракетная программа "Синь Сань Дань", что в переводе будет звучать как "Три новые ракеты". Речь идет, во-первых, о крылатой ракете "Сюн Фэн – 2Е" морского, наземного и воздушного базирования с предельной дальностью пуска 600 км, разработка которой начата еще в 1983 году, но для ее производства в настоящее время тайваньская промышленность вынуждена закупать основные узлы за рубежом. Во-вторых, речь идет о сверхзвуковой противокорабельной ракете "Сюн Фэн – 3" с дальностью пуска 300–400 км, в зоне поражения которой оказываются все потенциальные цели в акватории Тайваньского пролива (его ширина в самом узком месте составляет 130 км, а в самом широком – 200 км). И, в-третьих, это зенитная управляемая ракета-перехватчик "Тянь Гун – 3": с 2015 года Тайвань серийно производит "Тянь Гун – 3" наземного базирования, а 31 декабря 2016 года успешно выполнен первый учебный пуск "Тянь Гун – 3" морского базирования.



СЛУЖИТЬ НЕ ХОТЯТ



Впрочем, военная политика нынешней администрации не находит безусловной поддержки у тайваньской общественности. Так, 29 октября 2018 года тайваньская газета "Ляньхэбао" со ссылкой на агентство Reuters сообщила, что многие молодые тайваньцы не стремятся служить в армии, поскольку полагают, что континентальный Китай способен безо всякой войны, исключительно за счет своей экономической мощи, оказать всестороннее влияние на Тайвань, а потому служба в ВС Тайваня – бесполезная трата времени.



Комментируя эту информацию, китайский военный эксперт Ли Ли отметила, что с 2013 года на Тайване функционирует система военной службы по контракту для нижних чинов, но многие молодые тайваньцы не хотят идти на военную службу, во-первых, из-за того, что профессиональная подготовка в период службы не оправдывает их ожиданий, а во-вторых, из-за того, что основной контингент новобранцев теперь составляют привлекаемые высоким денежным содержанием молодые люди из самых бедных семей, с низким уровнем образования, а это неизбежно сказывается на качестве исполнения военнослужащими служебных обязанностей.



В связи с этим Ли Ли приводит следующий пример. 1 июля 2016 года в ходе предпусковой проверки ракеты "Сюн Фэн – 3" с введенными боевыми параметрами военнослужащий ВМС Тайваня перепутал кнопки моделирования пуска и боевого пуска, в результате чего произошел нештатный пуск ракеты, поразившей тайваньскую рыбацкую шхуну в районе контролируемых Тайбэем островов Пэнху: погиб капитан судна, трое рыбаков получили ранения. Штаб ВМС Тайваня охарактеризовал ЧП как человеческий фактор. Хотя виновник трагедии служил уже три года, он допустил непростительную оплошность и, более того, осознав, что произошел нештатный боевой пуск, еще четыре минуты не решался доложить об инциденте.



Элементом дополнительной напряженности Пекин считает и то, что, как разъяснило в ноябре 2018 года Управление береговой охраны Комитета по вопросам океана Исполнительного юаня (совета) Китайской Республики, тайваньские ВС четыре раза в год проводят боевые артиллерийские стрельбы на острове Тайпиндао (Иту-Аба), который является самым крупным островом в спорном архипелаге Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море и фактически на сегодня контролируется Тайбэем.



Очевидно, что из-за американского военно-политического "щита", заслоняющего Тайвань от неминуемого "воссоединения с родиной", Пекин пока не может установить свою юрисдикцию над территорией, где обе основные политические силы – и "зеленый лагерь" ДПП ("зеленый" – по цвету партийного флага ДПП) с концепцией полного государственного суверенитета от континентального Китая, и традиционный "синий лагерь" Гоминьдана (по цвету партийного флага ГМД) с концепцией "одного Китая", но под его, Гоминьдана, властью – категорически против политической модели во главе с Коммунистической партией Китая. А для самого Тайваня единственным шансом как можно дольше сохранить свое де-факто самостоятельное от континентального Китая существование является проведение такой военной политики, которая полностью укладывается в рамки стратегических замыслов и практической выгоды для США.



Об авторе: Александр Викторович Шитов – независимый военный эксперт.

1.03.19 Источник - независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551675360

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