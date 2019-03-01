Кыргызстанский депутат Насыр Мусаев установил абсолютный рекорд - за год не посетил ни одного заседания!

10:16 04.03.2019

1 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Депутат Жогорку Кенеша после присяги ни разу не посещал заседания. Он болеет



Фракция "Кыргызстан" Жогорку Кенеша пока не будет лишать мандата депутата Насыра Мусаева, который с момента присяги не посещает заседания парламента. Об этом на пресс-конференции заявил депутат от фракции Канатбек Исаев.



По его словам, Насыр Мусаев в данное время лечится в Алматы.



"Он болеет, подождем, пока поправится. Если будет доказано, что он не может исполнять депутатские полномочия, тогда можно его лишить мандата", - отметил нардеп.



Напомним, Насыр Мусаев стал депутатом Жогорку Кенеша в апреле 2018 года. Он приехал на присягу в инвалидной коляске и с тех пор не посетил ни одно заседание парламента.