Казахам надоело проигрывать... Спор по поводу козлодранья (кок бору) политизировался, - Ира Келдибекова

10:27 04.03.2019

Спор по поводу тай казана политизировался



В последнее время разгорается полемика вокруг кок бору. До этого принято решение проводить мировой чемпионат в Узбекистане без тай казана. Стоит ли большая политика за спорами вокруг тай казана?



14 февраля этого года в Астане прошло заседание Всемирной ассоциации кокпара, на котором принято решение провести мировое первенство 2019 года в Узбекистане без тай казана. Такое решение вызвало большое возмущение кыргызских кок-бористов.



Нападающий команды "Достук" и кыргызстанской сборной, кок-борист Манас Ниязов тоже считает, что без тай казана игра получится незрелищной:



- Я считаю, что с тай казаном игра увлекательнее. Основная сила уходит на него. Без тай казана играть легче, становится неинтересно. Казахи понимают, что при игре с тай казаном им не выиграть, они надеются, что без него смогут одержать победу.



Между тем в интернете распространилась информация о том, что Канатбек Исаев дал свое согласие на игру по правилам кокпара. Вследствие этого депутат провел пресс-конференцию, на которой объяснил суть подписанного документа:



- Кок бору каждое государство называет по-своему. Никто не может здесь что-то навязывать. Спор в действительности идет из-за названия. Казахи говорили, что создадут Федерацию кокпара. Однако было названо кок бору. Казахи без всяких вопросов играют с тай казаном.



Вице-президент Федерация кок бору Иссык-Кульской области Канат Хасанов не понимает позицию казахов в вопросе, который возник вокруг кок бору. Ведь кок-бористы братского народа на протяжении 18 лет играли с тай казаном. Как напомнил Хасанов, федерация была основана в 2002-м и изначально было принято правило, что кок бору будет проводиться с тай казаном.



- Братья-казахи на протяжении 18 лет играли с нами в кок бору с тай казаном. Не понимаю, по каким причинам в 2013 года их позиция переменилось. Ссылают на безопасность. С одной стороны, правильно. Но ведь красота и зрелищность игры именно в этом? В 2002 была основана Федерация кок бору, и тай казан был указан в качестве безальтернативного правила.



Вследствие скандальных моментов последнего времени ушел в отставку президент Федерации кок бору Жыргалбек Саматов. Такое решение связано не с внутренним порядком кок бору, а с выборами, сказал он "Марал".



- Кыргызские кок-бористы побеждают во всех конных играх. Никто ничего не говорит. Здесь вопрос не в этом. По моему мнению, здесь идет политика, кто в игре сильнее, кто влиятельнее и кому игра принадлежит. Толчком к моей отставке стали такие шаги. Возможно, было влияние на завтрашние выборы.



Напомним, в 2014 году Казахстан создал Ассоциацию нетрадиционных спортивных игр тюрских народов, назвал кок бору кокпаром и присвоил игру.



С особым рвением в кок бору соревнуются кыргызские и казахские команды.



Источник: maralfm.kg



Автор: Ира Келдибекова

Марал радиосу

4 марта 2019