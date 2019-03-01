В Киргизии дебатируют закон о запрете осужденным за коррупцию баллотироваться в депутаты и президенты...

10:50 04.03.2019

Пришло время избавляться от тех, у кого темное прошлое…



- Можно ли поддержать закон Кенжебека Бокоева о том, что коррупционеры не могут участвовать в выборах в Жогорку Кенеш и в президенты, даже если они будут оправданы судом?



Эмилбек Каптагаев, общественный деятель:



"Я думаю, этот закон нужно поддержать"



- Я думаю, этот закон нужно поддержать. По правде говоря, черти что творится в наших законах. Например, ранее осужденный человек не может работать охранником там, где ведется вооруженная охрана. Но в то же время ранее осужденный в тяжком преступлении человек может править страной. Человеку не доверяют небольшой торговый центр, но ему доверяют целую страну. Поэтому было бы правильно поддержать закон.



Кубатбек Байболов, общественный деятель:



"Человек не должен подвергаться каким-то ограничениям"



- После того как суд вынес решение о том, что человек невиновен, то человек не должен подвергаться каким-то ограничениям. Если мы не поддержим такой порядок, несмотря на определенные недостатки в решениях суда, мы не избавимся от субъективизма.



Табылды Акеров, политолог:



"Правозащитники начнут массово выступать"



- Наверное, никто не поддержит эту инициативу Кенжебека Бокоева. Потому что после истечения срока осужденный человек имеет год, чтобы погасить судимость. Он оправдывается. Во-вторых, правозащитники будут выступать против, мол, это противоречит правам человека. Это не получит поддержку и со стороны международных организаций. Поэтому я думаю, что и депутаты не поддержат, не пожелав тратить время.



Исхак Масалиев, депутат Жогорку Кенеша:



"Есть основания для этого закона"



- По правде говоря, есть основания для этого закона. Если суд признал виновным коррупционера, но если его судимость была погашена после истечения срока, разве ему можно возвращаться на государственную должность?



Но есть и другая сторона вопроса – что будет, если человека осудят по политическим мотивам?



Тологон Келдибаев, председатель политической партии "Кыргыз ата":



"Этот закон противоречит Основному закону"



- Если суд оправдает человека, отправившегося за решетку по обвинению в коррупции, то он имеет право участвовать на всех выборах в качестве кандидата, быть избранным, назначенным на государственные должности. Законопроект Кенжебека Бокоева не будет доведен до конца. Он ущемляет права человека. Противоречит Основному закону.



Каныбек Осмоналиев, профессор:



"Я бы поддержал"



- Я бы поддержал. Это правильное предложение. Но ведь в нашем Кыргызстане очень редко выносится справедливое судебное решение. Хотя в последнее время суды проснулись, бережно относятся к судьбе человека, дикость в следственных органах никуда не делась. Мало того, я бы сказал, что все склоняется в худшую сторону. Мы всегда должны быть объективны. Следственные органы во главе с прокуратурой Кыргызстана должны измениться в сторону соблюдения закона, иначе народ продолжит страдать. Не исказят ли в дурную сторону следственные органы закон депутата Бокоева, направленного на то, чтобы поставить заслон коррупционерам? Лишь бы не смешали в "кашу" инициативу депутата, преследующего благие намерения! Вот чего я опасаюсь!



Турсунбек Акун, экс-омбудсмен:



"Это противоречит международным нормам"



- Нет гарантий того, что написавший закон человек сам не окажется коррупционером. Текебаев тоже написал много законов. Теперь сожалеет о некоторых законах. Другими словами, стал жертвой законов, которые сам же написал. С годами и Кенжебек Бокоев может стать жертвой своих же законов. Это, во-первых. Во-вторых, в международной конвенции по правам человека говорится о том, что после оправдания судом человек считается оправданным. А установление ограничения законом будет противоречит международным нормам. Если суд оправдал, нельзя человека ущемлять, говоря, что в прошлом он был коррупционером. Потому что о сильном человеке всегда будут идти слухи, для того чтобы сломать его или оклеветать. Постараются представить такого человека коррупционером. Нет необходимости в том, чтобы препятствовать приходу на высокую должность тех, кого называли коррупционерами. Потому что сам народ будет мешать приходу коррупционеров на должность.



Автор: Чынайым Кутманалиева



Источник: газета "Фабула пресс" №5 от 01.03.2019 / стр. 9