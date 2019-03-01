Пригорюнил толстопузиков. Мирзиеев потребовал от узбекских силовиков сбросить лишний вес

10:54 04.03.2019

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с активистами Наманганской области раскритиковал сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства обороны республики за лишний вес.



Как сообщает Радио Озодлик (Узбекская редакция Радио Свобода) со ссылкой на местные СМИ, президент дал им 3-6 месяцев времени для похудения. В частности, интернет-издания Kun.uz и Daryo.uz, пишут, что во время встречи с активистами Наманганской области, состоявшейся 1 марта, президент Мирзиеев особо остановился на теме избыточности веса некоторых сотрудников силовых структур.



"Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес", – цитирует слова президента Мирзиеева интернет-издание Daryo.uz.



О проблеме избыточного веса глава Узбекистана говорил и во время видеоселекторного совещания 9 ноября 2018 года, посвященного анализу результатов реформ в медицинском обслуживании.



Как подчеркнул тогда Шавкат Мирзиеев, "вследствие малоподвижного образа жизни и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет лишний вес, у 46 процентов повышенное содержание холестерина в крови, у 31 процента – высокое кровяное давление".



Напомним, в декабре 2016 года Министерство внутренних дел Таджикистана потребовало от своих сотрудников избавиться от лишнего веса и следить за своим внешним видом.



Руководство МВД начало чистку в рядах своих подчиненных, дабы сказать "прощай" тем из них, кто скоро не сможет пройти в двери ОВД. Здоровье и физическая подготовка - обязательные условия для выполнения боевых приемов борьбы в условиях, максимально приближенных к реальным, повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов служебной деятельности и совершенствования телосложения, говорили в ведомстве.



Сотрудники милиции сообщили Радио Озоди письменное распоряжение об аттестации, в ходе которой основной акцент будет на телосложение милиционера. Согласно установленным нормам, при росте 168-170 см. вес сотрудника милиции не должен превышать 75 кг. Сотрудникам с низким ростом и с животом порекомендовали в свободное от службы время посетить стадионы, фитнесцентры и спортплощадки.



В мае 2017 года приказом министра внутренних дел Таджикистана свои посты покинули 20 тучных сотрудников милиции. Еще более 100 милиционеров получили предупреждения из-за лишнего веса, но им дали время, чтобы похудеть. Однако спустя два месяца глава МВД Таджикистана восстановил в должностях 13 стражей порядка, которых "ушли" за лишний вес.