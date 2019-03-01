 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.03.2019
11:49  Россия приведет "Турецкий поток" в Сербию, - П.Искендеров
11:27  Ким Чен Трамп. Американская дипломатия - наивность + дилетантизм, - Le Monde
11:25  Site Violet - темная тайна Литвы. За этим названием скрывается тюрьма ЦРУ, - Рудольф Херманн
11:17  Узбекистан. Наши Воры – всем ворам Воры, - Б.Мусаев
11:03  Кто за что не отвечает... Новое распределение обязанностей между каз-вице-премьерами
10:54  Пригорюнил толстопузиков. Мирзиеев потребовал от узбекских силовиков сбросить лишний вес
10:50  В Киргизии дебатируют закон о запрете осужденным за коррупцию баллотироваться в депутаты и президенты...
10:27  Казахам надоело проигрывать... Спор по поводу козлодранья (кок бору) политизировался, - Ира Келдибекова
10:16  Кыргызстанский депутат Насыр Мусаев установил абсолютный рекорд - за год не посетил ни одного заседания!
09:58  Зачем Кыргызстану 120 депутатов? Вполне достаточно будет 10-20...
09:55  Боевики у границы Таджикистана собрались в 36 лагерях - чего опасаться Кыргызстану?
07:56  Тайбэй сдаваться не намерен. Военная политика современного Тайваня жестко привязана к действиям США, - А.Шитов
07:51  США запускают на Ближний Восток "Троянского коня", - В.Мухин
07:44  Находящийся при смерти 82-летний алжирский елбасы - Бутефлика в 5-й раз зарегестрировался кандидатом в президенты
07:41  Французских джихадистов только за смертью посылать. Из Сирии их отправляют в Ирак, где будут судить
06:59  Тойдиев разоблачил схему наркотрафика Киргизия-Россия (герыч в обмен на угнанные авто) и... сразу погиб
06:30  Отказ Украины от участия в "Евровидении" в этом году - это неслыханный позор, - Tageszeitung
01:10  Склеил крылышки. Умер поставщик "ножек Буша" в СССР - бизнесмен Любович ("Союзконтракт")
00:07  Битва за хиджаб: как ради единственной фигуристки из ОАЭ поменяли правила
00:04  Как из старого МиГ-21 Индия сделала истребитель, который сбил F-16
00:01  Папа у Васси... БритПринц Гарри заявил, что своего первенца не будет воспитывать как мальчика или девочку
Воскресенье, 03.03.2019
21:04  В Индии открылся завод по производству новых автоматов Калашникова - АК-203
20:21  Игра кыргызстанцев в кок-бору привела москвичей в ужас (видео)
20:18  Дипломатия зятьев: Эрдоган свел своего с трамповским
19:19  Умер Омонулла Мадаев - известный узбекский ученый-литературовед
16:44  В Крыму за кражу задержан "епископ церкви свидетелей Порошенко" Климошка
11:55  Порошенко "упал" или "притаился"? - М.Сидорив
11:50  Узб-олигарх Усманов пригреб в Барселону на своей супер-яхте "Дилбар"
10:33  Корни и уроки восстания во Франции. Акт XVI, - Э.Лимонов
10:21  При посадке в Питерском аэропорту укатился за ВПП пассажирский борт Uzbekistan Airways
00:57  Самый великий... предатель XX века. Американец Таубман написал биографию Горбачева
00:45  Старейший вуз США Сиракузский университет собирается вселиться в Ташкент. Вместе с Архимедом-ага?
00:25  Саудиты продолжают разворачивать свою нефть на Восток, - Афшин Молави
Суббота, 02.03.2019
22:36  Иран: интервенты снимают маски, - С.Кожемякин
17:09  Foreign Policy: Конфликт с Пакистаном свел с ума индийские СМИ
17:02  Казахстанка Юля Галышева выиграла домашний этап Кубка мира по фристайлу могулу
12:29  США делают ядерную державу из Саудовской Аравии, - А.Шпунт
12:28  American Conservative: После саммита с КНДР у США есть лишь одна цель
11:55  В Кыргызстане безответственные родители рожают детей, чтобы выживать за их счет, - 24.kg
11:24  Строго спросили. Провалившийся экс-минэкономики Казахстана Т.Сулейменов понижен в зампреда НацБанка
10:22  Скончался Российский нобелевский академик Жорес Алферов
09:23  Тегеран и Ереван укрепят союз вопреки Вашингтону, - Ю.Рокс
09:06  Министр в Иране больше чем министр. Лицо новой внешней политики Тегерана Джавад Зариф остался на своем посту
08:49  Товарищи по ненастью. Как принимали в Москве вице-президента Венесуэлы, - "Къ"
Пятница, 01.03.2019
23:31  "Обстановка в ЦА и ее влияние на региональную стабильность". В Военной академии РФ прошла научная конференция
23:16  Тайны узбекского двора. Что скрыто за арестом Юсуфа Ходжаева, влиятельного кадровика министерства юстиции Узбекистана
20:37  Почему провалился саммит США – КНДР? - В.Прохватилов
19:49  Во Львове третий день упыри не могут повалить Монумент солдатской славы
19:45  В Таджикистане появится пятая СЭЗ - "Куляб"
19:36  За провал работы. Экс-премьер Казахстана Сагинтаев стал... Госсекретарем
16:14  "Узбекнефтегаз" и американская Air Products создадут СП по производству технических и редких газов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ким Чен Трамп. Американская дипломатия - наивность + дилетантизм, - Le Monde
11:27 04.03.2019

В Ханое дипломатия Трампа в отношении Северной Кореи стала жертвой ее наивности и дилетантизма
"Президент США полностью сделал ставку на свои личные отношения с Ким Чен Ыном и на экономические перспективы режима Пхеньяна. Этого оказалось недостаточно", - пишет корреспондент Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари.

"Чрезмерная персонализация переговоров между США и Северной Кореей рассматривалась в качестве основы совершенно новой динамики. Возможно, это явилось главной причиной неудачи в Ханое в четверг, 28 февраля, когда Дональд Трамп и Ким Чен Ын разошлись, не сумев договориться о каком-либо совместном заявлении", - говорится в статье.

"Первый саммит, состоявшийся в Сингапуре в июне 2018 года, уже показал пределы этих рамок. На следующий день после первой исторической встречи президент США заверил в своем аккаунте в Twitter, что "северокорейской ядерной угрозы больше не существует", но позже он обнаружил, что обе стороны расходятся в интерпретации денуклеаризации, которую они поставили перед собой в качестве цели (то ли она ограничивается территорией Северной Кореи, то ли распространяется на весь полуостров, как того хочет Пхеньян)", - поясняет автор публикации.

"В Ханое проблемными оказались условия бартера. Дональд Трамп заверял, что Ким Чен Ын хотел бы отмены всех санкций, нависших над его страной, в обмен на уже обещанный в прошлом демонтаж ядерного объекта в Йонбене. Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Ен Хо позже уточнил эти утверждения, настаивая на том, что он попросил лишь частично отменить санкции, которые, по его словам, тяжелее всего затрагивают население, но на самом деле являются самыми эффективными, в обмен на остановку ядерного объекта", - отмечает Жиль Пари.

"На пресс-конференции, последовавшей за констатацией того, что переговоры зашли в тупик, Дональд Трамп подтвердил, что американская разведка считает, что в Пхеньяне есть, по крайней мере, еще одна площадка для производства расщепляющегося материала", - пишет Le Monde.

"До самого конца Дональд Трамп упорно выдвигал на первый план личные отношения, которые, по его мнению, сложились у него с северокорейским коллегой. Даже за несколько мгновений до провала президент США все еще расхваливал своего собеседника. Когда последний, отвечая на вопрос американского журналиста во время краткого общения с прессой ответил, что сам факт его присутствия в Ханое свидетельствует о серьезности его намерений по достижению денуклеаризации, Дональд Трамп сказал, что это несомненно был "лучший ответ, который я слышал", - передает корреспондент.

"Дональд Трамп, видимо, слишком акцентировал внимание на представлении в утрированной форме перспектив экономического развития, которые будут сопровождать снятие санкций, в случае, если Пхеньян откажется от своей военной ядерной программы", - комментирует журналист.

"Ким Чен Ын, возможно, также переоценил свою способность добиться больше того, что Дональд Трамп готов был уступить. На пресс-конференции президент США неоднократно обращался к своему государственному секретарю Майку Помпео, чтобы тот напомнил о границах, установленных американской делегацией, которые она в конечном итоге намерена соблюдать", - передает газета.

"Однако трудно избавиться от ощущения, что такая коммуникационная стратегия отдает дилетантизмом", - указывает автор статьи.

"Ричард Хаасс, ранее входивший в состав администрации Джорджа Буша-старшего, в своем аккаунте в Twitter написал о том, что фиаско этого саммита - "это риск, которому вы себя подвергаете, когда слишком доверяете личным отношениям, когда саммит плохо подготовлен и когда президент сообщает, что он уверен в своем успехе", - передает Le Monde.

1 марта 2019 г.
Жиль Пари | Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551688020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2019 года №842
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2019 года №843
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2019 года №862
- Председатель Сената К.Токаев принял министра внешней торговли и развития Финляндии А.Виролайнен
- Н.Нигматулин: Мажилис обеспечит законодательную поддержку всех социальных инициатив Президента страны
- Аскар Мамин ознакомился с ходом решения проблем проживающих на окраинах столицы граждан
- Кадровые перестановки
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-февраль 2019 года составила 0,8%
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства информации и общественного развития
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  