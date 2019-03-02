Россия приведет "Турецкий поток" в Сербию, - П.Искендеров

11:49 04.03.2019

Однако ЕС намерен сорвать прокладку на Балканах газопровода, подающего российский газ



Отношения между Россией и Сербией в энергетике выходят на новый уровень. Основная экспортная нитка газопровода "Турецкий поток" может пройти по сербской территории с дальнейшим выходом на Венгрию и Австрию в направлении одного из главных общеевропейских газораспределительных хабов в Баумгартене.



Контракт на строительство продолжения газопровода "Турецкий поток" в Сербии протяженностью 403 километра "Газпром" передает своему подрядчику – компании "Газстройпром". В частности, в распоряжение инжиниринговой "дочки" "Газстройпрома" – компании СГК-1 (которая до сих пор была занята сооружением газопровода "Сила Сибири" из России в Китай) переданы трубоукладчики и другая необходимая техника.



"Конкурсные процедуры по выбору подрядчика на строительство газотранспортной инфраструктуры на территории Сербии находятся в завершающей стадии. Средства на реализацию проекта предоставляются компанией – заказчиком строительства, которым является GASTRANS d.o.o. Novi Sad (51% принадлежит "Газпрому", 49% – "Сербиягазу")",



– сообщил представитель "Газпрома".



По словам главы компании "Сербиягаз" Душана Баятовича, строительные работы начнутся во второй половине марта 2019 года, а сам газопровод будет запущен к апрелю 2020 года.



Во время своего визита в Сербию в январе сего года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова инвестировать в строительство газопровода, проходящего по сербской территории, 1,4 млрд евро. По некоторым оценкам, общая стоимость проекта может составить 2 млрд евро. "Газпром" в 2019 году планирует направить на расширение газотранспортной системы Сербии для приема газа из газопровода "Турецкий поток" 58,8 млрд рублей. Одновременно, по словам Душана Баятовича, акционеры сербского участка газопровода "Турецкий поток" уже предоставили по 150 млн евро на реализацию проекта и планируют привлечь заемное финансирование.



Теперь никаких рисков для нового проекта "Газпрома" не просматривается, говорит в связи с перспективами сооружения сербского участка газопровода "Турецкий поток" аналитик компании Vygon Consulting Мария Белова. Она напоминает, что Болгария и Венгрия ранее уже провели специальные аукционы на бронирование мощностей будущих газопроводов в полном соответствии с законодательством Европейского союза: "Газпром" забронировал необходимые объемы, и аукционы признаны состоявшимися. Теперь местные системные операторы должны построить на своей территории газопроводы, стыкующиеся с "Турецким потоком", причем той мощности, которую забронировала для себя российская компания. Что же касается Сербии, то на нее регуляторные нормы ЕС не распространяются, поэтому сооружением газопровода на ее территории может заниматься российская компания, выбранная "Газпромом".



Согласно предварительным расчетам, мощность экспортной нитки газопровода "Турецкий поток" в точке его возможного выхода на границу Турции с Болгарией составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Прогнозируемый годовой объем потребления по маршруту дальнейшей транспортировки газа выглядит следующим образом: Болгария – 3,5 млрд кубометров, Сербия – 2.5 млрд кубометров, Венгрия – 6 млрд кубометров. Оставшийся объем (3,75 млрд кубометров) будет доставлен в Австрию (согласно одному из вариантов маршрута, через Словакию).



Существенно то, что генеральный подряд на расширение болгарского участка "Турецкого потока" до границы с Сербией стоимостью 1,4 млрд евро получит Трубная металлургическая компания (ТМК). Это предприятие является крупнейшим российским производителем труб, входящим в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. ТМК обеспечит проект трубами и уже ведет переговоры о заключении контракта на строительные работы с австрийской компанией Strabag. В самой ТМК подтверждают, что компания рассматривает возможность своего участия в тендере компании "Булгартрансгаз", которая выступает оператором болгарской газотранспортной сети и заказчиком проекта расширения газопровода "Турецкий поток" в направлении Болгарии. Планируемая протяженность болгарского участка – 474 километра.



Подрядная схема, выбранная для работ в Болгарии (привлечение компании ТМК, а не собственного подрядчика "Газпрома"), связана со стремлением участников проекта снизить политические риски. Согласно обязательным для Болгарии как страны-члена ЕС (в отличие от Сербии) нормам Третьего энергопакета, одна компания не может одновременно владеть газопроводом и качать по нему свой газ. Владеть болгарским участком газопровода будет компания "Булгартрансгаз", которая возобновила c 28 февраля приостановленный ранее тендер на строительство трубопровода от турецкой до сербской границы и продлила срок приема заявок до 6 марта.



Кроме того, в декабре 2018 – январе 2019 ггода "Булгартрансгаз" провел аукцион на бронирование будущих мощностей в газопроводе. По итогам трех этапов аукциона "Газпром" получил право в течение 20 лет поставлять 15,8 млрд кубометров газа на вход в болгарский газопровод (это эквивалентно мощности экспортной нитки трубопровода "Турецкий поток") и принимать 4 млрд кубометров (с возможным расширением до 11 млрд кубометров) на выходе на границе с Сербией.



Однако Евросоюз предпримет все усилия, чтобы сорвать прокладку по территории балканских стран газопровода, подающего российский газ. Причины точно охарактеризовало чешское издание Vaše věc: "Глава дипломатии Европейского союза, симпатичная, хотя давно ничем не выдающаяся итальянка Могерини, недавно без обиняков заявила, что Балканы входят в сферу интересов Европейского союза и России там делать нечего (когда российский министр иностранных дел Лавров спросил ее, что она имела в виду, она запнулась и сказала, что ее "недопоняли")".



"Нежелание ЕС и НАТО сотрудничать с Россией на Балканах, неготовность воспользоваться этим сотрудничеством для урегулирования ситуации в этом всегда нестабильном регионе – вот главная причина неспокойной обстановки на Балканах. И вряд ли в будущем этот регион станет спокойным и процветающим. Кризис на юго-востоке Европы будет углубляться, и в конфликте между Западом и Востоком… будет наблюдаться лишь эскалация", – пишет Vaše věc.



ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 02.03.2019 |