Третий лишний: Индия отказалась от помощи в конфликте вокруг Кашмира, - И.Шекоян

13:33 04.03.2019

Третий лишний: Индия отказалась от помощи в конфликте вокруг Кашмира

Обострение отношений между Нью-Дели и Исламабадом постепенно сходит на нет



Ирэна Шекоян



Нью-Дели не считает необходимым привлекать третью сторону к решению конфликта вокруг Кашмира, заявили "Известиям" в индийском МИДе. Это контрастирует с позицией Пакистана, министр иностранных дел которого ранее сообщал о готовности принять посредническую помощь, в том числе со стороны России. Явное нежелание Нью-Дели включать в конфликт кого-то еще, впрочем, не остановило другие страны от попыток помочь в его разрешении. В ближайшие дни с визитами в Индии и Пакистане побывает глава саудовского МИДа, своего спецпосланника в регион собирается направить и Китай. Между тем, несмотря на субботнюю приграничную перестрелку с обеих сторон, напряженность вокруг Кашмира постепенно начинает спадать. И Нью-Дели, и Исламабад уже продемонстрировали максимальную жесткость, и дальнейшая эскалация в отношениях двух ядерных стран невыгодна никому, считают опрошенные "Известиями" эксперты.



Всем спасибо



Заявление о готовности Москвы стать переговорной площадкой для урегулирования конфликта Индии и Пакистана было сделано главой российского МИДа Сергеем Лавровым скорее в гипотетическом ключе. "Если они захотят, то конечно", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. В схожих выражениях о посреднической роли Москвы высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметивший, что "в первую очередь это зависит непосредственно от сторон, которые имеют прямое отношение к конфликтной ситуации".



Тем не менее после заявления министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши о готовности принять посредническую помощь России многие сочли, что Москва уже начала оказывать сторонам посреднические услуги. Между тем никаких официальных предложений на этот счет индийской стороне не поступало, сообщил "Известиям" в воскресенье представитель пресс-службы индийского МИДа.



- Президент Путин разговаривал по телефону с премьером Моди. Он выразил соболезнования в связи с гибелью наших граждан, но никакого упоминания посредничества, по моим данным, не было, - сказал дипломат.



Индия всегда исходила из того, что вовлечение третьей стороны для решения проблем Кашмира не требуется, подчеркнул он.



- Наша позиция четкая - если Пакистану нужен диалог с нами, они должны предпринять реальные меры по искоренению терроризма, в противном случае разговаривать не о чем, - заявил представитель индийского внешнеполитического ведомства.



Явное нежелание Индии принимать помощь посредников, впрочем, не остановило другие страны от попыток помочь в разрешении конфликта. Как сообщил Шах Мехмуд Куреши, в ближайшие дни с визитами в Индии и Пакистане побывает глава саудовского МИДа. Кроме того, своего спецпосланника в Нью-Дели и Исламабад собирается направить Китай.



По нисходящей



Уже сегодня Пакистан намерен возобновить приостановленное железнодорожное сообщение с Индией. Накануне страна открыла воздушное пространство над граничащим с Индией Лахором, которое было закрыто для коммерческих полетов 27 февраля. Многие наблюдатели увидели в этом знак того, что напряженность в отношениях двух стран медленно, но верно уходит.



Это почувствовалось еще в пятницу, когда Исламабад "в знак доброй воли" передал Нью-Дели сбитого в середине прошлой недели над своей территорией пилота индийских ВВС. Переход отпущенного из плена военного через границу с большой помпой транслировался в прямом эфире индийского телевидения. Но одномоментно потушить конфликт это все же не помогло: в ночь на субботу перестрелки в приграничных областях возобновились, причем с удвоенной силой.



По данным Исламабада, в результате стрельбы со стороны Индии 2 марта в пакистанской части Кашмира погибли двое военных и шесть гражданских лиц. По сообщениям индийской стороны, пакистанские военные убили одну жительницу индийской части Кашмира, двоих ее детей и серьезно ранили главу семейства. При этом перестрелки с обеих сторон уже по традиции сопровождались войной информационной: каждая из противоборствующих сторон тут же заявила, что первым открыл огонь противник.



Невзирая на субботние события, новое обострение невыгодно ни одному участнику конфликта, уверен эксперт по Южно-Азиатскому региону, доцент ИСАА Борис Волхонский.



- Обе стороны уже продемонстрировали свою жесткость, роль пиара была использована ими по максимуму. Но дальнейшая эскалация ни в интересах ни Индии, ни Пакистана. Потому, обменявшись достаточно резкими действиями, каждая из сторон отыграла назад: Исламабад вернул летчика, а индийцы заявили, что удар был направлен исключительно против террористов, - сказал "Известиям" эксперт.



Исчерпан и предвыборный фактор: в преддверии майских парламентских выборов премьеру Моди, чье правительство за последний год стало терять популярность, важно было показать, что он - жесткий лидер, отстаивающий национальные интересы. И Нарендра Моди это уже продемонстрировал, отметил Борис Волхонский.



Нынешнее обострение отношений между Индией и Пакистаном, пережившими три войны после обретения независимости от Великобритании в 1947 году, началось 14 февраля - вслед за нападением на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за гибель 45 военных взяли на себя террористы группировки "Джаиш Мухаммад", укрывающиеся, как утверждает Нью-Дели, на территории Пакистана.



Ответом Индии стало нанесение точечных ударов по городу Балакот на территории Пакистана, где якобы и базировались террористы. Нью-Дели отрапортовал об уничтожении значительного числа боевиков, но доказательств не представил. Исламабад, сбивший в ответ индийский МиГ-21, заявил, что удары пришлись по безлюдному, но ценному лесному массиву. Пакистанский министр по проблеме изменения климата даже заявил, что страна намерена подать против соседа иск в ООН за "экологический терроризм" и нанесенный окружающей среде урон.