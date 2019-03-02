 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.03.2019
17:44  В Тадже новые: секретарь Совбеза (Ватанзода) и помощник Рахмона по праву (Ализода)
16:12  В Астане арестован директор Пирамидки Елбасы ("Дворца мира и согласия") г-н Арын
15:27  Экс-замакима Абишев с братом арестованы за воровство колясок у Карагандинских инвалидов
15:03  Убийство экономики России. "Таргетирование инфляции" и роль Центробанка, - В.Катасонов
15:02  Современный мир обречен. Мы живем в последней стадии материальной цивилизации, - А.Дугин
14:58  Таджикистан. ТЭО "ПИВ" обрело своего Эдварда Сноудена
13:36  Мовы тон: Киев готовится к тотальной украинизации, - А.Ведруссов
13:35  Торговые войны или новая глобализация. Место России, - Ю.Пискулов
13:33  Третий лишний: Индия отказалась от помощи в конфликте вокруг Кашмира, - И.Шекоян
11:49  Россия приведет "Турецкий поток" в Сербию, - П.Искендеров
11:27  Ким Чен Трамп. Американская дипломатия - наивность + дилетантизм, - Le Monde
11:25  Site Violet - темная тайна Литвы. За этим названием скрывается тюрьма ЦРУ, - Рудольф Херманн
11:17  Узбекистан. Наши Воры – всем ворам Воры, - Б.Мусаев
11:03  Кто за что не отвечает... Новое распределение обязанностей между каз-вице-премьерами
10:54  Пригорюнил толстопузиков. Мирзиеев потребовал от узбекских силовиков сбросить лишний вес
10:50  В Киргизии дебатируют закон о запрете осужденным за коррупцию баллотироваться в депутаты и президенты...
10:27  Казахам надоело проигрывать... Спор по поводу козлодранья (кок бору) политизировался, - Ира Келдибекова
10:16  Кыргызстанский депутат Насыр Мусаев установил абсолютный рекорд - за год не посетил ни одного заседания!
09:58  Зачем Кыргызстану 120 депутатов? Вполне достаточно будет 10-20...
09:55  Боевики у границы Таджикистана собрались в 36 лагерях - чего опасаться Кыргызстану?
07:56  Тайбэй сдаваться не намерен. Военная политика современного Тайваня жестко привязана к действиям США, - А.Шитов
07:51  США запускают на Ближний Восток "Троянского коня", - В.Мухин
07:44  Находящийся при смерти 82-летний алжирский елбасы - Бутефлика в 5-й раз зарегестрировался кандидатом в президенты
07:41  Французских джихадистов только за смертью посылать. Из Сирии их отправляют в Ирак, где будут судить
06:59  Тойдиев разоблачил схему наркотрафика Киргизия-Россия (герыч в обмен на угнанные авто) и... сразу погиб
06:30  Отказ Украины от участия в "Евровидении" в этом году - это неслыханный позор, - Tageszeitung
01:10  Склеил крылышки. Умер поставщик "ножек Буша" в СССР - бизнесмен Любович ("Союзконтракт")
00:07  Битва за хиджаб: как ради единственной фигуристки из ОАЭ поменяли правила
00:04  Как из старого МиГ-21 Индия сделала истребитель, который сбил F-16
00:01  Папа у Васси... БритПринц Гарри заявил, что своего первенца не будет воспитывать как мальчика или девочку
Воскресенье, 03.03.2019
21:04  В Индии открылся завод по производству новых автоматов Калашникова - АК-203
20:21  Игра кыргызстанцев в кок-бору привела москвичей в ужас (видео)
20:18  Дипломатия зятьев: Эрдоган свел своего с трамповским
19:19  Умер Омонулла Мадаев - известный узбекский ученый-литературовед
16:44  В Крыму за кражу задержан "епископ церкви свидетелей Порошенко" Климошка
11:55  Порошенко "упал" или "притаился"? - М.Сидорив
11:50  Узб-олигарх Усманов пригреб в Барселону на своей супер-яхте "Дилбар"
10:33  Корни и уроки восстания во Франции. Акт XVI, - Э.Лимонов
10:21  При посадке в Питерском аэропорту укатился за ВПП пассажирский борт Uzbekistan Airways
00:57  Самый великий... предатель XX века. Американец Таубман написал биографию Горбачева
00:45  Старейший вуз США Сиракузский университет собирается вселиться в Ташкент. Вместе с Архимедом-ага?
00:25  Саудиты продолжают разворачивать свою нефть на Восток, - Афшин Молави
Суббота, 02.03.2019
22:36  Иран: интервенты снимают маски, - С.Кожемякин
17:09  Foreign Policy: Конфликт с Пакистаном свел с ума индийские СМИ
17:02  Казахстанка Юля Галышева выиграла домашний этап Кубка мира по фристайлу могулу
12:29  США делают ядерную державу из Саудовской Аравии, - А.Шпунт
12:28  American Conservative: После саммита с КНДР у США есть лишь одна цель
11:55  В Кыргызстане безответственные родители рожают детей, чтобы выживать за их счет, - 24.kg
11:24  Строго спросили. Провалившийся экс-минэкономики Казахстана Т.Сулейменов понижен в зампреда НацБанка
10:22  Скончался Российский нобелевский академик Жорес Алферов
09:23  Тегеран и Ереван укрепят союз вопреки Вашингтону, - Ю.Рокс
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Торговые войны или новая глобализация. Место России, - Ю.Пискулов
13:35 04.03.2019

Торговые войны или новая глобализация. Место России
Стоит ли тратить силы на улучшение нынешних институтов развития, пораженных коррупцией?

Юрий Пискулов

В нашей предыдущей статье "Кому нужен развал ВТО" говорилось, что набирающая силы четвертая промышленная революция, возвышение Китая плюс трамповская политика протекционизма и деглобализации дали старт процессу перехода мировой экономики к новой стадии глобализации. "Могильщиком" старой глобализации ("по-американски") выступает Китай и поддерживающие его страны.

Спровоцированные беспардонным протекционизмом Трампа торговые войны США против Китая, России и даже Евросоюза несут угрозу нестабильности и замедления всей мировой экономики, кризис институтов ее регулирования и ощутимые потери для самой Америки. По этим причинам они вряд ли имеют перспективу. Агрессивную торгово-политическую активность США можно рассматривать скорее как превентивные меры не допустить Китай и его союзников, в т. ч. Россию, стать лидерами новой, более демократичной, сбалансированной и взаимовыгодной глобализации.

На этом фоне нарисовать картину будущего мировой экономики и место России в ней пытались и пытаются многие зарубежные и российские экономисты и политики. На наш взгляд, наиболее убедительной, т.е. научно-обоснованной, она выглядит в исследованиях член-корреспондента РАН Андрея Спартака, в т. ч. в его книге "Современные трансформационные процессы в международной торговле и интересы России" и статье "Россия: шансы достойно вписаться в экономику будущего", опубликованной в журнале "Международная экономика" (№?12, 2018).

Суть этого анализа, во многом совпадающего с нашим, сводится к следующему.

По мере ускорения цифровизации и распространения технологий четвертой промышленной революции в глобализационном процессе неизбежно появление невиданной ранее высокой мобильности и доступности ключевых факторов производства. В комбинации "распределенного производства" (т.е. его приближения к потребителю), поддержанного технологиями 3D-печати, робототехники, искусственного интеллекта и т. п., перестанут действовать многие парадигмы предыдущих этапов глобализации. Новая децентрализация и локализация производства вкупе с глобальными коммуникационными сетями означает продолжение глобализационного процесса, но с акцентом на "распределенное производство", развитие его инфраструктуры, формирование новых, гибридных (децентрализованных) черт в виде локальных точек производства, максимально приближенных к потребителям и участие последних в процессе создания добавленной стоимости. Такая "гибридная глобализация" в силу децентрализации производства и "надграничной" (через Интернет) взаимосвязанности всех его элементов будет, с большой долей вероятности, означать размывание страновой принадлежности его участников. Это, в свою очередь, поставит (уже ставит) вопрос о поиске форм совмещения институтов новой глобализации с экономическим суверенитетом стран-участниц. Особенно наглядно это проявляется при формировании региональных торговых соглашений (интеграционных объединений) по формуле "ЗСТ+" и "ВТО+".

Переход сегодняшней, "старой", глобализации в ее гибридную фазу займет значительное время и будет зависеть как от технологических и других преимуществ субъектов глобализации (стран и ТНК), так и геополитических преимуществ государств-лидеров, готовых взять на себя ответственность за будущее.

С учетом сказанного, первоочередная задача для России сегодня - это выполнение Указа президента от 7 мая 2018 г., особенно в части п. 14 о развитии международной кооперации и экспорта с доведением к 2024 г. вывоза несырьевых неэнергетических товаров до 250 млрд долл. и услуг - 100 млрд долл. в год.

Задачи, поставленные перед правительством, являются серьезным вызовом и потребуют для их успешного решения не только больших финансовых средств, но и переориентации промышленной, финансовой и внешнеторговой политики на создание конкурентоспособного высокотехнологичного экспортного сектора. Эти задачи, несмотря на их важность, по существу - среднесрочные, "домашнее задание" правительству. Необходимо еще встроить названные цели в долгосрочную стратегию достойного участия России в глобальной экономике и торговле, которой (стратегии) пока не существует в природе. В этой связи исследования Андрея Спартака и других экспертов, на наш взгляд, заслуживают пристального внимания и практического учета.

Институционально-регуляторная готовность России к новому ("цифровому") мировому порядку представляет собой исключительно сложный блок вопросов. Так, успешное продолжение традиционной торговли будет зависеть от того, насколько эффективно страна сумеет воспользоваться достижениями цифровизации и четвертой промышленной революции. Сегодняшняя страновая специализация в международном разделении труда в будущем, по-видимому, сохранится лишь в торговле (причем сокращающейся) природными ресурсами и ресурсоемкой продукцией, а также в торговле уникальными продуктами, оборудованием и разработками (услугами), необходимыми для функционирования новых секторов деятельности.

При этом для России стратегия диверсификации производства и экспорта надолго будет приоритетной с условием реализации имеющихся интеллектуально-технологических преимуществ. Ведь в ОПК и связанных с ним отраслях авиакосмической, атомной промышленности и "софтвера" сосредоточен огромный технологический потенциал (высокой степени апробации мировым рынком), который, по словам президента, "вытащит гражданку". Но, как пишет в своей статье А. Спартак, иметь потенциал для рывка и эффективно его реализовать - две разные вещи: "Нужна не просто адекватная государственная политика, а политика, рассчитанная на опережение… Речь идет о серьезных инновациях в сфере госуправления, его переосмыслении и обновлении".

Предсказываемое экспертами замедление в будущем дальнемагистральной торговли (по логике "распределенного производства") должно привести к повышению роли приграничного и прибрежного торгово-экономического сотрудничества, особенно перспективных для России, с учетом ее географии. В результате возникнет потребность в корректировке концепций внешнеэкономических связей, в т. ч. интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Перечень составляющих мозаику новой глобализации и места в нем России не ограничивается сказанным. Но в любом случае не обойти такой важный для России вопрос: стоит ли тратить силы на повышение качества существующих институтов развития, пораженных коррупцией, или форсировать тотальную технологическую модернизацию путем внедрения цифровых и других технологий, подрывающих основы этой коррупции?

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551695700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2019 года №842
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2019 года №843
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2019 года №862
- Председатель Сената К.Токаев принял министра внешней торговли и развития Финляндии А.Виролайнен
- Н.Нигматулин: Мажилис обеспечит законодательную поддержку всех социальных инициатив Президента страны
- Аскар Мамин ознакомился с ходом решения проблем проживающих на окраинах столицы граждан
- Кадровые перестановки
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-февраль 2019 года составила 0,8%
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства информации и общественного развития
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  