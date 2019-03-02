Экс-замакима Абишев с братом арестованы за воровство колясок у Карагандинских инвалидов

15:27 04.03.2019

Брат экс-замакима Карагандинской области тоже арестован

Его арестовали пятью днями ранее.



Брат арестованного бывшего заместителя акима Карагандинской области Жандоса Абишева тоже был арестован, передает Zakon.kz.



Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда Карагандинской области.



- 22-го (прим.ред.: февраля) рассматривали в отношении его брата, Елдоса Абишева. 27-го февраля - в отношении его самого (Жандоса Абишева). В отношении обоих специализированным следственным судом санкционировано содержание под стражей, - сообщили в пресс-службе суда.

В отношении брата Жандоса Абишева решение суда было пересмотрено по жалобе его адвоката, оставлено без изменения и вступило в законную силу.



Экс-замакима Карагандинской области Жандос Абишев подозревается в хищении в группе лиц по предварительному сговору с должностными лицами ГУ "Управления координации занятости и социальных программ области" бюджетных средств на сумму свыше 36 млн тенге, выделенных на обеспечение инвалидов области специальным средствами передвижения. Его брат, по предварительной информации, подозревается в аналогичном преступлении.