В Астане арестован директор Пирамидки Елбасы ("Дворца мира и согласия") г-н Арын

16:12 04.03.2019

В Астане арестован гендиректор "Дворца мира и согласия"

В чем подозревают Арына, в суде не уточняют.



В Астане взят под стражу генеральный директор "Дворца мира и согласия" Адиль Арын, передает Zakon.kz.



Как сообщает пресс-служба Городского суда Астаны, специализированный следственный суд в отношении Адиля Арына, 1980 г.р., избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, сроком на два месяца, до 26 апреля.



В чем подозревают Арына, в суде не уточняют.



Дворец мира и согласия был построен в Астане в 2006 году для проведения "Конгресса лидеров мировых и традиционных религий". Он является государственным казенным коммунальным предприятием.