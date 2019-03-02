В Тадже новые: секретарь Совбеза (Ватанзода) и помощник Рахмона по праву (Ализода)

17:44 04.03.2019

Эмомали Рахмон сменил секретаря Совбеза и помощника президента по вопросам национальной безопасности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим Указом освободил Абдурахима Каххорова от должности секретаря Совета безопасности страны в связи с уходом на пенсию.



Как сообщает пресс-служба главы государства, также в связи с уходом на пенсию Шерали Хайруллоев освобожден от должности Помощника президента РТ по вопросам национальной безопасности.



Махмадали Ватанзода освобожден от должности Помощника президента по правовым вопросам и назначен секретарем Совета безопасности страны.



Зариф Ализода освобожден от должности Уполномоченного по правам человека и назначен помощником президента по правовым вопросам



Новым Уполномоченным по правам человека в республике Таджикистан назначен Умед Бобозода ранее занимавшего должность советника аппарата помощника президента по правовым вопросам.



Постановлением правительства Иброхим Раджабзода освобожден от должности первого заместителя директора – главного инженера Государственного учреждения "Дирекция по зоне затопления Рогунской ГЭС" в связи с уходом на пенсию.