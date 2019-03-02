Нилуфар Рафиева из Таджикистана победила в конкурсе "Краса народов земли Владимирской"

18:11 04.03.2019

Представительница Таджикистана победила в конкурсе "Краса народов земли Владимирской"



Во Владимире прошел конкурс "Краса народов земли Владимирской". Девушки разных национальностей продемонстрировали свои таланты и рассказали о культуре и традициях своего народа.



Владимирская земля - гостеприимная. Здесь мирно уживаются представители десятков национальностей и народностей. О своих обычаях и культуре рассказывают участницы конкурса "Краса народов земли Владимирской". В этом году на титул претендовали десять участниц - это представительницы от Украины, Грузии, Азербайджана, Мордовии, Таджикистана, России, Татарстана, республики Марий-Эл, Дагестана и Молдовы.









Мария Сиркели, участница конкурса "Краса народов земли Владимирской", представительница Молдовы: "Молдову еще никто не представлял. И гагаузскую нацию, мою родную, гагаузов. О нас мало кто знает, и я решила, что я просто обязана представить нас и рассказать о том, кто мы такие и что мы есть, и что мы крутой, веселый, гостеприимный народ".



Конкурс проходит во Владимире уже во второй раз. Его главная цель - показать многообразие народных культур.



Абос Уциев, член жюри, председатель общественно-культурного центра "Вайнах": "Цель конкурса - показать традиции и обычаи тех народов, которые проживают на территории Владимирской области. Самая главная, мне кажется, цель таких конкурсов, является, что Владимирская земля - земля мира и согласия".



Конкурс проходил в пять этапов. Первый - представление, где участницы должны были коротко рассказать о себе. Второй - конкурс ораторского мастерства. Девушки в народных костюмах поведали легенды и истории из жизни своего народа. На третьем этапе красавицы продемонстрировали свое кулинарное мастерство и угостили жюри собственноручно приготовленными блюдами национальной кухни. Четвертый этап - творческий. Участницы показали зрителям свои таланты и способности.



Самым впечатляющим оказался пятый этап - дефиле в вечерних платьях. Участниц оценивало жюри - представители областной администрации, Дома Культуры молодежи, Владимирского госуниверситета, общественно-культурного центра "Вайнах" и областного колледжа культуры и искусства. Каждая девушка завоевала свой титул - мисс очарование, мисс талант и другие. Приз зрительских симпатий получила Дания Хайретдинова, представляющая Татарстан. За нее проголосовали зрители на сайте Дома Культуры молодежи. Главной же победительницей стала Нилуфар Рафиева - представительница от Таджикистана.



Нилуфар Рафиева, победительница конкурса "Краса народов земли Владимирской": "Я чувствую любовь, я чувствую заботу, я чувствую победу".



Нилуфар уже четвертый год живет во Владимире и учится на психолога. Победу она посвятила своей родной стране.



Анна Макина

Екатерина Гусева

Александр Парфенов