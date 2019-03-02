Тайвань наигрался в демократию, - China Times

20:07 04.03.2019

На Тайване в 2020 году пройдут президентские выборы. На выборах в 2016 году победила представитель от Прогрессивно демократической партии Цай Инвэнь, выступающая за сближение с США и за однополые браки. За это время изначально позитивно настроенный тайваньский народ разочаровался в демократии, похоже, на этих выборах победу одержит консервативная партия Гоминьдан, выступающая за объединение с Китаем.



China Times (Тайвань): у Хань Гоюя есть все шансы победить на праймериз в Тайване



Мэр тайваньского города Гаосюн Хань Гоюй (представитель Гоминьдана, выступает за объединение с Китаем) заявил, что на президентских выборах в 2020 году его кандидатура сможет получить поддержку отовсюду. По мнению иностранных экспертов, Хань Гоюй не просто так выдвигает свою кандидатуру на пост президента Тайваня. Профессор Ши Чжэнфэна полагает, если ДПП (Демократическая прогрессивная партия Тайваня) сделает так, что на праймерис победит председатель Гоминьдана У Дуньи, то за президентское кресло сможет побороться Хань Гоюй.



Сообщается, что недавно тайваньский фонд общественного мнения провел пресс-конференцию, посвященную результатам опроса на тему "президентских выборов 2020". Профессор отделения национального развития университета Дунхуа Ши Чжэнфэн заявил, что ДПП намеренно пытается растоптать Хань Гоюя и забыть о Кэ Вэньчжэ (мэр Тайбея). По его словам: "Исполнительный Юань надеется такими методами столкнуть между собой Хань Гоюя и Кэ Вэньчжэ, после чего возобновится противостояние „синего альянса" и „зеленого". ДПП считает, что обладает всеми ресурсами и выйдет из столкновения „синего" и „зеленого" победителем".



Зачем ДПП хочет повысить Хань Гоюя? Ши Чжэнфэн считает, что это похоже на ситуацию с У Дуньи и Цай Инвэнь, они оба надеялись стать представителями своих партий по итогам праймериз. У Дуньи считает, что ДПП накинет ему голосов, и ДПП действительно намерена так сделать. Поэтому глава Гоминьдана и не обращает никакого внимания на Хань Гоюя.



По мнению Ши Чжэнфэна, Хань Гоюй не преследует никаких личных интересов, но именно он, возможно, прекратит существующее противостояние. Если ДПП поддержит на праймериз У Дуньи, да еще и припишет ему лишние голоса, от Гоминьдана дальше пройдет именно Хань Гоюй. Профессор считает, что у Хань Гоюя есть все шансы быть представленным на президентских выборах. Из трех политиков от Гоминьдана только одному удастся выйти на следующий этап, и это будет Хань Гоюй.