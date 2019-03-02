Оппозиция Индии: Нарендра Моди украл у ВВС $4,2 млрд

20:09 04.03.2019

По словам председателя оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахула Ганди, украденная сумма была передана Анилу Амбани, близкому другу Нарендры Моди и главе оборонной компании Reliance Defense



Председатель оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК) Рахул Ганди назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди вором. По сообщению индийского новостного издания "Амар уджала", лидер ИНК заявил, что Нарендра Моди "украл у ВВС Индии" 4,2 млрд долларов.



В своем выступлении на митинге в городе Ранчи, штат Джаркханд, Рахул Ганди заявил, что украденная сумма была передана Анилу Амбани, близкому другу Нарендры Моди и главе оборонной компании Reliance Defense. По словам председателя ИНК, премьер-министр Индии "отдал" сделку на покупку французских истребителей "Рафаль" компании Reliance Defense, "нарушив правила рыночной конкуренции и предав национальные интересы Индии".



В своей речи Рахул Ганди также заявил, что он гарантирует минимальный доход всем малоимущим в стране, если "Индийский национальный конгресс" победит на грядущих парламентских выборах. Лидер ИНК подчеркнул, что он не позволит расколоть страну на два государства: "Индию богачей" и "Индию бедняков". Напомним, что всеобщие парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.