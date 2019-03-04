Набиулина посовещалась с Путиным как еще напакостить рос-экономике

00:47 05.03.2019

Путин призвал ЦБ сохранить стабильным прогнозный уровень инфляции

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Центрального Банка РФ (ЦБ) Эльвирой Набиуллиной. Глава государства призвал сохранить стабильным прогнозируемый уровень инфляции на 2019 год.

Путин призвал ЦБ сохранить стабильным прогнозный уровень инфляции



Владимир Путин и Эльвира Набиуллина на встрече обсудили динамику основных макроэкономических показателей России. Глава государства заявил о необходимости недопущения повышения уровня инфляции по итогам 2019 года. Руководитель ЦБ отметила, что на этот показатель серьезное влияние оказало повышение НДС, поэтому в первые месяцы могут быть заметны колебания в сторону повышения, но ближе к лету все вернется в ожидаемые рамки. Рынок быстро отреагировал и приспособился к новым экономическим реалиям, констатировала Набиуллина.



Президент России также акцентировал внимание на важности постепенного снижение ставок ипотечного и потребительского кредитования. Руководитель ЦБ отметила, что эти показатели находятся в тесной взаимосвязи с уровнем инфляции, поэтому снижение одного приведет к аналогичным результатом у второго.



Напомним, ранее Эльвира Набиуллина выступила за ускорение процесса внедрения ипотечных каникул. Это позволит любому заемщику взять перерыв в выплатах на полгода, если он потерял работу, заболел или у него случились другие непредвиденные обстоятельства.



Богдан Варламов