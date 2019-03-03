Зачем Ленин подарил туркам гору Арарат. Заигрыши с ататюрками до добра не доведут, - Т.Сагдиев

07:41 05.03.2019

Гора Арарат, где-то на склонах которой, по легенде, лежат остатки Ноева ковчега, считается одним из символов Армении, однако фактически она находится на территории соседней Турции. Границы советской Армении в 1921 году утвердил Владимир Ленин, имевший свои виды на Турецкую республику.



По обе стороны Арарата



После Октябрьской революции ситуация в Закавказье некоторое время развивалась в отрыве от российских событий. На территории Эриванской губернии и Карской области в мае 1918 года появилось независимое государство – Республика Армения (или Араратская республика), которой правила социал-демократическая партия "Дашнакцутюн".

В августе 1920 года османское правительство согласилось подписать Севрский мирный договор. Благодаря президенту США Вудро Вильсону Армения получила исторический шанс присоединить огромные земли в восточной Анатолии с Трапезундом, Эрзурумом и озером Ван. Однако этому помешало турецкое освободительное движение, поднятое Мустафой Кемалем Ататюрком. Турки отбили вторгшиеся армянские войска и сами перешли в наступление. Одновременно войну с дашнакской Арменией начали РСФСР и Азербайджанская ССР. В декабре 1920 года независимости Армении пришел конец – на ее месте образовалась Армянская ССР. Перед победителями – большевиками и кемалистами – возникла проблема установления взаимных границ.



Сделка с Ататюрком



С целью "навести мосты" председатель Совнаркома Ленин вступил в личную переписку с лидером турецкого освободительного движения Мустафой Кемалем. Последнего московское правительство считало выгодным союзником. По мнению советского министра иностранных дел Андрея Громыко, Ленин "распознал в Ататюрке крупную личность, стоявшую выше узких интересов буржуазно-помещичьей верхушки Турции".

Проще говоря, вождь мирового пролетариата рассчитывал, что со временем Турция вольется в число социалистических республик. Обещания Ататюрка действительно давали повод для оптимизма.

"Мы принимаем на себя обязательство соединить всю нашу работу и все наши военные операции с российскими большевиками, имеющими целью борьбу с империалистическими правительствами и освобождение всех угнетенных из-под их власти", - писал Мустафа Кемаль Ленину в апреле 1920 года в качестве президента Большого национального собрания Турции. Отметим, что официальным главой государства на тот момент оставался султан Мехмед VI, с волей которого ни Ленин, ни Кемаль не считались.



Для борьбы с Грецией РСФСР отправила Мустафе Кемалю существенную помощь – оружие и 10 млн рублей золотом. Ататюрк, со своей стороны, способствовал созданию в Турции коммунистической партии. 16 марта 1921 года в Москве состоялось подписание "договора о дружбе и братстве", установивший современную границу Турции и закавказских республик. Договор подтвердил турецкий суверенитет над всей бывшей русской Карской областью. По словам историка Павла Шлыкова, перед большевиками стоял выбор – отдать туркам армянские земли или грузинский Батум. Было решено сохранить последний – как портовый город Батум имел большее значение, чем легендарный Арарат. Кроме территориальных уступок Советская Россия списала туркам долги, имевшиеся у них перед царским правительством.



Ошибка Ленина



Для ярого националиста Ататюрка "полевение" оказалось не более чем тактическим ходом. Лидеров турецких коммунистов вскоре зарезали по приказу "отца турок", а саму коммунистическую партию президент Турции запретил уже в 1923 году.

В 1930-е годы Ататюрк и его преемники окончательно разорвали дружественные отношения с Советским Союзом – к этому времени окрепшая Турецкая республика уже могла позволить себе проводить более самостоятельную политику. Это привело к тому, что на Потсдамской конференции 1945 года Сталин выдвинул к Турции территориальные претензии под предлогом "воссоединения армянского народа". Впрочем, до вооруженного конфликта тогда дело не дошло.

Временная советско-турецкая "дружба" мела негативные последствия не только для армян, но для живших в Карской области русских-молокан. Их турки начали активно ассимилировать, из-за чего впоследствии все молокане предпочли уехать из республики.



Тимур Сагдиев, 4 марта 2019