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Тайна смерти главврача Елбасы. Ахетов умер от сердечного приступа... с ножом в боку
07:48 05.03.2019

Тайна врачебной смерти
Ровно месяц прошел со дня гибели Амира Ахетова, директора больницы медицинского центра управления делами президента респуб­лики. Предварительной причиной его смерти была названа остановка сердца. Однако в эту версию верилось с трудом

Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 5 марта 19

Ровно месяц прошел со дня гибели Амира Ахетова, директора больницы медицинского центра управления делами президента респуб­лики. Предварительной причиной его смерти была названа остановка сердца. Однако в эту версию верилось с трудом: ну как мог опытный, прекрасно образованный 49-летний медик, занимавшийся изучением вопроса долголетия, не заметить у себя проблемы с сердечно-сосудистой системой? Именно поэтому корреспондент "Времени" начал выяснять, не проходила ли фамилия врача в день смерти по сводкам правоохранительных органов.
Как оказалось, Ахетов был доставлен в больницу с проникающей колото-резаной раной и скончался от потери крови, а не из-за проблем с сердцем. Наша статья, раскрывающая правду о гибели доктора, вызвала настоящий шок у казахстанцев и стала самым популярным материалом на сайте "Времени" в этом году (см. "Убийство или самоубийство?", "Время" от 5.2.2019 г.). А уже на следующий день после этой публикации информацию о насильственной смерти директора клиники официально подтвердил тогдашний министр внутренних дел Калмуханбет КАСЫМОВ. С тех пор никаких официальных комментариев по этой теме не было, хотя наших читателей по-прежнему волнует вопрос, кто же нанес врачу смертельное ранение. И вот спустя месяц нашему изданию стали известны новые подробности этого запутанного дела.
Досудебное расследование по факту гибели Амира Ахетова было начато 3 февраля, в тот день, когда известный на всю страну врач скончался в больнице. Пока следователи департамента полиции Астаны рассматривают самоубийство как основную версию случившегося. По крайней мере, дело заведено по части 1 статьи 105 "доведение до самоубийства" (к слову, наказание за это преступление - лишение или ограничение свободы сроком до трех лет).

Так что же случилось в квартире доктора в ночь на 3 февраля? Основные пояснения по этому вопросу дала супруга погибшего Наталья АХЕТОВА. По ее словам, накануне вечером они с мужем ужинали в ресторане с семейной четой Б. Мужчины пили водку, женщины - вино. Вечер удался, но друзья все никак не могли наговориться. Вот и решили поехать домой к Ахетовым, чтобы посидеть там еще немного. Затем Б. уехали, а Амир и Наталья остались вдвоем. А дальше случилось ужасное... Согласно показаниям Натальи Ахетовой, они с мужем поссорились. Как именно он нанес себе ранение, Наталья, по ее словам, не разглядела, однако она утверждает: муж находился в сознании и попросил срочно вызвать "скорую".

Дальше события развивались следующим образом: Наталья попыталась дозвониться на пульт "103", однако там не взяли трубку. Тогда она набрала номер заместителя своего супруга на работе в медцентре Раушан КАРАБАЕВОЙ, и уже та выслала бригаду "скорой". Пока врачи ехали, Ахетова попыталась сама оказать первую помощь супругу: делала непрямой массаж сердца и прикрывала рану... До этого момента показания Натальи Ахетовой звучат довольно убедительно.

После того как Амира Ахетова увезли на "скорой", его супруга сняла испачканную в крови одежду и положила в пакет вместе с кухонной скатертью, также забрызганной красной жидкостью. Откуда взялась кровь на кухне, если ранение было нанесено в прихожей, непонятно... Все эти вещи Наталья передала водителю Айтжану ИБРАЕВУ, который приехал домой к своему начальнику, узнав о трагедии. Пакет с окровавленной одеждой Ибраев отнес на мусорку, как ему и велела хозяйка. Позже полицейские найдут эти вещи и отдадут на экспертизу.
Более того, Наталья Ахетова, согласно ее собственным показаниям, вымыла нож, которым был нанесен удар, и подтерла пол во всей квартире. Зачем она так поступила, женщина объяснить не может - ссылается на шоковое состояние.

Версию о случившемся конфликте супругов подтверждает один из соседей, слышавший шум из квартиры Ахетовых, а именно женские крики, мужские стоны и звук падения тела. То есть ссора действительно имела место быть. Но откуда у Амира Амантаевича появилось ножевое ранение? Полицейские еще не получили результаты судебно-медицинской и судебно-биологической экспертиз (хотя прошел целый месяц со дня трагедии). То есть специалисты не дали окончательного ответа, мог ли врач убить себя сам. При этом ранение Ахетову нанесено сверху вниз справа налево. Удар получился сильным - лезвие вошло в тело на глубину 5-7 сантиметров, повредив кровеносные сосуды. Потеря крови и привела к смерти.

...Следствием также установлена еще одна женщина, чью причастность к возникшим в семье Ахетовых разногласиям сейчас проверяют полицийские. Известно, что ей чуть больше 30 лет, она не замужем, воспитывает ребенка, живет на два города - Алматы и Астану, ездит на дорогом джипе. Могла ли она стать причиной конфликта, сказать трудно...

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551761280
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