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Российские ЧВК активно воюют в Ливии, - Telegraph
08:26 05.03.2019

Российские наемники поддерживают ливийских повстанческих лидеров: Москва стремится к усилению влияния в Африке
Как удалось узнать The Telegraph, "сотни наемников, связанных с российской военной разведкой, поддерживают повстанческого командира ливийской отколовшейся восточной половины, в то время как Москва продолжает расширять свое присутствие в Африке".

"Теневая частная военная компания "Вагнер" поддерживает Халифа Хафтара: 300 ее сотрудников находятся в Бенгази, а также она предоставила Ливийской национальной армии Хафтара артиллерию, танки, дроны и боеприпасы, сообщил источник в Уайтхолле", - говорится в статье.

"Источник, близкий к Libyan Russian Oil & Gas Joint Company, открытой в Бенгази в апреле, сообщил The Telegraph, что "много бойцов "Вагнера" отправились в Ливию, и ходят слухи, что туда же прибыли военные. Незаконные контрактники "почти взаимозаменяемы с ГРУ", агенты которого обвиняются в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, указал источник в Уайтхолле. Он добавил, что "они пытаются застолбить глубоководные порты Тобрук и Дерна для российского флота", а также они "смогут контролировать поток нефти в Южную Европу", если они установят контроль над энергетической промышленностью Ливии", - передает газета.

"Ливийская национальная армия Хафтара захватывает нефтяные месторождения в ходе кампании, которая началась в январе. В четверг Хафтар и глава пользующегося международной поддержкой правительства, базирующегося в Триполи, в ходе переговоров пришли к соглашению о необходимости проведения выборов, хотя их дата не была установлена", - напоминает издание.

"Группу "Вагнер" связывают с Евгением Пригожиным, магнатом ресторанного и кетерингового бизнеса, известного по прозвищу "повар Путина", который попал под санкции США после того, как его фабрика интернет-троллей осуществила вмешательство в выборы 2016 года в США. Ранее бойцы этой группы сражались вместе с союзниками Кремля в Восточной Украине и в Сирии, - отмечает The Telegraph. - Есть видео, на котором Пригожин сидит за столом с Хафтаром и российским министром обороны во время переговоров в ноябре. Как показывают данные регистрации полетов, радары фиксировали, как частный самолет, связанный с Пригожиным, неоднократно направлялся или покидал ливийское воздушное пространство, последний раз - в январе".

"По словам Евгения Шабаева, казака-активиста со связями с наемниками, который выступает за легализацию частных военных компаний в России, сотрудники сферы безопасности сообщили ему, что бойцы группы "Вагнер" работают в Ливии. Он предположил, что они вовлечены в контрабанду наркотиков и людей", - отмечается в публикации.

"Российское министерство обороны не ответило на запрос о комментариях. Холдинг Пригожина "Конкорд" ответил на вопросы в электронном письме, содержащем абсурдные фразы, заявив, что "Вагнер" действительно поддерживает Хафтара из Земли Мэри Бэрд в Антарктике", - передает издание.

"Известия об активности группы "Вагнер" в Ливии соответствуют стремлению России усилить свое влияние в Африке с помощью целого арсенала средств - от оружия и энергетических сделок до тайной военной и политической поддержки. "Повар Путина" отвечает за темную сторону этой связки, руководя тайными операциями, которые содействуют российским коммерческим и политическим интересам без какой-либо официальной связи с Кремлем. Его наемники также работают в раздираемой войной Центральноафриканской республике и Судане, сообщили The Telegraph два российских военных контрактника. В дополнение к этому, The Telegraph обнародовала доказательства того, что российские военные контрактники находятся на Мадагаскаре, и что Пригожин направил политических консультантов, чтобы помочь избранию Эммерсона Мгангагвы президентом Зимбабве в прошлом августе. Мнангагва направлял своих посланников в Москву в месяцы до и после выборов, и в январе сам приезжал на встречу с Владимиром Путиным, подписав сделку по разработке залежей платины с фирмой, управляемой сыном высокопоставленного российского чиновника. Оппозиционные политики Зимбабве заявили, что Россия вмешивалась в выборы и предположительно даже привезла предварительно промаркированные избирательные бюллетени в Хараре, но Мнангагва эти обвинения отрицает", - подчеркивает газета.

"Однако на аудио-записи, с которой ознакомилась The Telegraph, геолог, связанный с Пригожиным, говорит, что во время выборов в Зимбабве были задействованы российские политические консультанты. The Telegraph получил независимое подтверждение, что этот человек является геологом, который в последние годы работал в Зимбабве, в Центральноафриканской республике, на Мадагаскаре и в нескольких других африканских странах. Этот геолог связал присутствие консультантов с тем, что он назвал попытками Пригожина включиться в добычу минералов в Зимбабве". Он также сообщил, что на Мадагаскаре есть "вооруженное присутствие" , связанное с беспорядками около нефтедобывающей скважины", - говорится в статье.

"Ранее уже сообщалось, что в прошлогодние президентские выборы на Мадагаскаре были вовлечены политические консультанты, связанные с Пригожиным. Российский предприниматель, работавший в Зимбабве, сообщил, что в этих выборах задействована московская компания политического консалтинга "Имидж-контакт". Источник, близкий к компании, сообщил, что ее глава знает Пригожина и предоставлял консультантов клиентам, заинтересованным в добыче ресурсов в Африке. Идея, по словам источника, заключалась в том, чтобы консультанты помогли на выборах местному политику, а затем стали советниками лидера и помогли их клиенту получить контракты". Компания "Имидж-контроль" отказалась предоставить комментарии, также как и российские и зимбабвийские чиновники, причастные к визиту Мнангагвы в Москву", - пишет издание.

"Министерство иностранных дел также не ответило на вопрос о вовлеченности России в выборы, однако сообщило, что российские компании заинтересованы в проектах, связанных с природными ресурсами, в этом регионе. По данным министерства, в прошлом году около 150 частных и 5 инструкторов из вооруженных сил из России проводили обучение военных и сил безопасности в ЦАР в рамках исключения из военного эмбарго ООН, предоставленного Москве для поддержки сил правительства", - отмечает The Telegraph.

Однако предполагается, что наемники "Вагнера" действуют по обе стороны, сообщает газета: "на территории повстанцев был заснят самолет с российскими военными советниками и военный конвой".

"По словам геолога, связанного с Пригожиным, "военные контрактники охраняют наши алмазные или золотые месторождения" в ЦАР. Компания, предположительно контролируемая Пригожиным, была вовлечена в совместные российско-центральноафриканские добывающие предприятия и даже финансировала инициативы "мягкой силы", такие как радиостанция и конкурс красоты", - указывает The Telegraph.

"Проведенное в январе расследование связало засаду и убийство трех российских журналистов, расследовавших деятельность "Вагнера" в ЦАР с российским советником по безопасности местного президента, и ранее этот советник работал в компаниях, принадлежащих Пригожину. Также есть фотографии, на которых видно, что россияне охраняют президента. Как считается, бойцы "Вагнера" помогли диктатору Омару Баширу жестоко подавить оппозиционные протесты в Судане - белые мужчины в военных грузовиках российского производства были сфотографированы около мест проведения демонстраций. Позднее Москва признала, что в Судане действовали российские военные инструкторы "как из частных, так и из государственных" структур", - указывают авторы публикации.

"Данные о полетах, зафиксировавшие связанный с Пригожиным частный самолет в Судане, Кении и Чаде, заставляют предположить, что он может быть активен и в этих местах, - отмечает The Telegraph. - По словам Олега Криницына, главы РСБ-Групп, московской компании по безопасности, которая проводила разминирование цементного завода в Ливии в 2016 году, российские военные контрактники не могут работать в Африке без поддержки российских властей. Африканские правительства заинтересованы в этом, указал он. "РСБ-Групп" работала в разных странах, включая Мадагаскар, Сомали, Мозамбик и Южную Африку, и получила предложения работать в Судане. Российское гражданство теперь "как пароль" для работы на континенте, говорит Криницын".

4 марта 2019 г.
Алек Лун и Доминик Николлз | The Telegraph

Источник: The Telegraph

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551763560
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