Командующим внутренними войсками Киргизии назначен верный "ошмяк" Исламбек Кенжекулов

08:56 05.03.2019

Командующим внутренними войсками Кыргызстана назначен Исламбек Кенжекулов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Известно, что сегодня Исламбека Кенжекулова представят личному составу.



Исламбеку Кенжекулову 50 лет. В 2014 году его назначили заместителем командующего Национальной гвардией. От занимаемой должности освободили в 2017-м.