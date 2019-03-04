 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 04.03.2019
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Командующим внутренними войсками Киргизии назначен верный "ошмяк" Исламбек Кенжекулов
08:56 05.03.2019

Командующим внутренними войсками Кыргызстана назначен Исламбек Кенжекулов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Известно, что сегодня Исламбека Кенжекулова представят личному составу.

Исламбеку Кенжекулову 50 лет. В 2014 году его назначили заместителем командующего Национальной гвардией. От занимаемой должности освободили в 2017-м.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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