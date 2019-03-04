Астана. На Мамина навесили председательствование в совете директоров нацхолдинга "Байтерек"

08:59 05.03.2019

Председателем СД нацхолдинга "Байтерек" назначен Мамин

Изменен состав совета директоров нацхолдинга "Байтерек", сообщается на сайте KASE.



"Исключены: Бахытжан Сагинтаев – председатель совета директоров, Ерболат Досаев – член СД, Алихан Смаилов – член СД, Тимур Сулейменов – член СД, Женис Касымбек – член СД.



Председателем совета директоров нацхолдинга "Байтерек" избран премьер-министр РК Аскар Мамин. Членами СД назначены Руслан Даленов и Роман Скляр, а также А. Смаилов и Ж. Касымбек.



Таким образом, в настоящее время совет директоров нацхолдинга "Байтерек" состоит из 10 человек: А. Мамин, А. Смаилов, Ж. Касымбек, Р. Даленов, Р. Скляр, Ерулан Жамаубаев, Айдар Арифханов, Клаус Мангольд, Томас Миров, Филипп Йео.